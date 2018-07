BEOGRAD – Zbog planiranih radova na unapređenju IT infrastrukture, danas od 16:00 do 24:00 časa, doći će do prekida rada zvaničnog telefona Kontakt centra JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, navodi se u saopštenju.

To preduzeće moli potrošače da se tokom prekida rada telefona 3606-606, za prijavu kvarova jave na broj telefona 011/206-52-76.

(Tanjug)