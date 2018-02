Datum koji deli Srbe: Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih? (video)

Četrnaesti februar, datum koji deli Srbe.

ANKETA: Šta je 14. februara? 8. mart.

Bakica je objasnila. Ali nije sve baš tako jednostavno. Naime, 14. februara dobar deo zapadnog sveta slavi Svetog Valentina, odnosno Dan zaljubljenih, ali većina građana Srbije odlučno odbacuje takve besmislice. Za njih je to Sveti Trifun. Zašto da sa voljenom osobom odete na romantičnu večeru, možda joj poklonite nešto i zaljubljeno uživate jedno u drugom kad možete da proslavite Svetog Trifuna na tradicionalno srpski način?

Uz slavski kolač, žito i vino, kladovski vinogradari i njihovi prijatelji održali su tradiciju okupljanja na ovaj dan kada simboličnim orezivanjem i osvećenjem počinje nova poljoprivredna sezona.

Orezivanje i osvećenje, a ne ukrasna srca, čokolade i ostale tekovine zapadne civilizacije! Tako je u mojoj anketi na Tviteru od preko 700 onih koji su glasali čak 81 odsto reklo da je za njih 14. februar Sveti Trifun, a ne Dan zaljubljenih. Samo što je Tviter isuviše bezličan, te je naš tim otišao na ulice Beograda da vidimo šta građani stvarno misle o 14. februaru.

ANKETA: Vi slavite Svetog Trifuna ili Dan zaljubljenih? Ne slavim ja ništa. Zbog čega? Ja slavim slavu, ja sam Srbin. Svetog Trifuna. Dan zaljubljenih je OK da se obeleži, ali je nekako postao malo i kliše. Nije to srpska škola. Mislite da je nametnuta sa Zapada? Sa Zapada, dabome. Ja praznujem Sveti, ovaj… Sveti Trifun. Pravoslavni, je l‘ tako? Da. Da, da. Da li znaš nešto o Svetom Trifunu? Ne puno, ali znam da je naš svetac. Pa više podržavam Dan zaljubljenih, ali ni njega ne slavim. Nemam ribu. Samo zato što nemate devojku? Pa da. A šta ako je u međuvremenu nađete? E, onda će biti neki poklončić i piće i to za Dan zaljubljenih. To se slavi u zadnjih desetak godina… Dan zaljubljenih. Svetog Trifuna zato što je to pravoslavni praznik, a Valentin je katolički i to oni slave, njihov je. Pošto sam iz takve porodice, tradicionalno smo slavili Svetog Trifuna i nastavila sam i ja. Da li znate nešto o Svetom Trifunu? Zaštitnik vinara, voćara, vinogradara i moreplovaca. Dan zaljubljenih nije naš, a i to jedino više mladi proslavljaju. Jeste li Vi zaljubljeni? Pa jesam, više… Jesam, ali posle zaljubljenosti ide ljubav. Pa i jedno i drugo. Ni Sveti Trifun ni Dan zaljubljenih, dan kao i svaki drugi.

Samo se postavlja pitanje da li je slavljenje Dana zaljubljenih u suprotnosti sa vrednostima Svetog Trifuna? Sveti Trifun je zaštitnik vinogradara, ali i bračne ljubavi i vernosti. A bez obzira da li vam se više sviđa jedan ili drugi naziv, ne treba samo 14. februar da bude praznik ljubavi. Ljubav voljenoj osobi treba da pokazujemo svakog dana.

(Sputnjik)