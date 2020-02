Delovi Palilule i Zemuna u sredu bez vode

BEOGRAD – Delovi beogradskih opština Palilula i Zemun u sredu, 12. februara, neće imati vodu.

Na Paliluli će u periodu od 8 do 16 sati bez vode ostati potrošači u naselju Crvenka i ulicama 29. novembra (od Petra Drapšina do Borčanskih žrtava 1914.), Žarka Zrenjanina (od Vuka Karadžića do Ustavske), Petra Drapšina (od broja 1 do Ustavske), Vuka Karadžića, Borčanskih žrtava 1914. (od Vuka Karadžića do Ustavske) i Branka Radičevića (od Lole Ribara do Petra Drapšina).

Kako je navedeno na sajtu Gradske uprave, istog dana od 8 do 20 sati vodu neće imati ni potrošači opštine Zemun na parnoj strani auto-puta za Zagreb.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)