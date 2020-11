Deo Banovog brda do sutra ujutru bez grejanja

BEOGRAD – Zbog popravke kvara na delu toplovoda neki potrošači na Banovom brdu nemaju grejanje, a kako je saopšteno iz Beogradskih elektrana grejanje bi trebalo da dobiju najkasnije do sutra ujutru.

Bez grejanja su korisnici u ulicama Blagoja Parovića od broja 10 do 104 i od 105 do 119a, Petra Lekovića od broja 2 do 76 i od 3 do 51, Požeškoj od broja 93 do 99, Mire Popare od broja 30 do 76a i od 69 do broja 85.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.