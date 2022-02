Deo Zemuna i Rakovice danas bez vode

BEOGRAD – Pojedini građani u opštinama Zemun i Rakovica danas neće imati vodu, zbog radova na vodovodnoj mreži.

Na opštini Zemun će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u ulicama Kej oslobođenja (od Zmaj Jovine do Stevana Markovića) i Gospodska (od Keja oslobođenja do Masarikovog trga).

Do umanjenja pritiska može doći u okolnim ulicama, navodi se na sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Kako se dodaje, u opštini Rakovica vodu od osam do 18 sati neće imati potrošači u ulicama Oplenačka (od broja 28 do broja 52), Tuzlanska (od Omladinskog šetališta do Nićifora Ninkovića) i Serdara Janka Vukotića (od broja 30 do 11. krajiške divizije).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se savetuje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

