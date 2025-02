Desetine hiljada ljudi se okupljaju na blokadama novosadskih mostova iz svih pravaca u gradu, te je saobraćaj preko mostova obustavljen.

U Novi Sad je stiglo i najmanje 10.000 motociklista, najviše iz pravca Beograda. Kolone motociklista su uz buku turiranja prolazile više od 20 minuta na ulasku u Novi Sad, uz ovacije građana.

Na ulazu u Novi Sad, naročito iz pravca Beograda, formirale su se veoma dugačke kolone drugih vozila koje ulaze u grad.

Blokadama se pridružuju i poljorpivrednici sa traktorima.

U blizini sva tri novosadska mosta preko Dunava građani kuvaju hranu za demonstrante.

Kod Mosta slobode ima najviše štandova s hranom, a u blizini se namešta bina za program koji su pripremili studenti u blokadama.

U Limanskom parku u blizini Mosta slobode biće bioskop, „Zona za opuštanje“, izložba radova srednjoškolaca, a priprema se i drvo za ogrev i grejna tela na gas za predstojeću hladnu noć.

Žeželjev i Varadinski most će biti blokirani danas od 15 do 18 sati, a Most slobode 24 sata, do sutra, u nedelju, u 15 sati.

Velike demonstracije se odvijaju pod parolom „1.2. na 3 mosta“.

Protest se organizuje povodom tri meseca od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje je veoma teško povređeno.

Datum protesta poklapa se s Danom grada Novog Sada, 1. februarom, čime se, kako navode studenti, „simbolično ukazuje na odgovornost i poziva na pravdu za žrtve“.

„Simbolikom broja ‘tri’ građani iskazuju nezadovoljstvo zbog vremenskog perioda od tri meseca od tragedije za koju još niko ne snosi odgovornost“, objasnili su organizatori.

Dodali su da je pogibija 1. novembra 2024. godine „simbol neodgovornosti i nemara institucija“.

„Tri meseca nakon nesreće, odgovorni za ovu katastrofu još nisu identifikovani niti sankcionisani, što predstavlja veliki društveni problem i uzrok nezadovoljstva“, poručili su studenti.

Studenti su oformili radne grupe za organizaciju protesta na mostovima: grupu za redare, medijski tim, kreativni tim, tim za transport, tim za grejanje, higijeničari, tim za logistiku.

I srednjoškolci se organizovano priključuju protestima, kao i neformalna mreža univerzitetskih profesora, asistenata i saradnika „Slobodan univerzitet“.

Studenti su objavili i mape kretanja građana do sva tri mosta, a potom i do Mosta slobode.

Na Mostu slobode obezbeđena je brza saobraćajna traka, koja će služiti isključivo za prolazak vozila hitne pomoći prema medicinskim institucima u Sremskoj Kamenici, kao i vatrogasnih vozila.

U okviru redarskog tima postoji tim za pružanje prve pomoći.

Novosadski studenti i desetine hiljada građana prethodno su sinoć dočekali studente Univerziteta u Beogradu, koji su pešice stigli u Novi Sad, dočekani ovacijama.

Beogradski studenti su potom praćeni nepreglednom kolonom građana otišli na Železničku stanicu i na mestu stradanja položili 15 venaca – „suza“ s belim cvećem uz 15 minuta tišine za 15 žrtava u Novom Sadu.

Medijski tim studenata je najavio da će sve vreme uživo prenositi protest, a reporteri će biti studenti.

Prenos se može pratiti na: uns.blokada.info.

Zbog Dana Grada, parkiranje se u Novom Sadu danas ne plaća.

