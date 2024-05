Devojka poljubila dečka pa preminula nekoliko minuta kasnije: Nije mu rekla jednu bitnu stvar

Sada već davne 2012. godine dogodio se iznenadan i jako tužan događaj koji je ostavio dubok trag – Mirjam Ducré-Lemej iz Montreala umrla je samo osam minuta nakon što je poljubila svog dečka.

Nekoliko minuta nakon poljupca, Mirjam je počela da oseća gušenje. Iako je imala inhalator, nije delovao, a nije imala ni lekove koji bi joj mogli pomoći u takvim situacijama.

Twenty-year-old Myriam Ducre Lemay was severely allergic to #peanuts, but had never told her boyfriend. https://t.co/LI6X7P2NFz #allergy pic.twitter.com/de6XxzuIUh

— Epoch Health (@EpochHealth1) February 10, 2017