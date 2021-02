Đacima od 1. do 4. razreda besplatni tableti i digitalni udžbenici

BEOGRAD – Svi učenici od prvog do četvrtog razreda u Beogradu dobiće besplatno tablete i digitalne udžbenike, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je rekao da u osnovnu školu, od prvog do četvrtog razreda, u Beogradu, ide 66.573 osnovca i oko 1.000 dece koja ide u specijalne škole i to su, kako je rekao, đaci koji će dobiti besplatno tablete i digitalne udžbenike.

(Tanjug)

