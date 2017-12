Đinđićeva ćerka ostaje bez posla u Vladi?

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji radi pri Vladi Srbije, uskoro bi mogao da ostane bez finansijskih sredstava, što bi dovelo do njegovog raspuštanja, ali i do toga da bez posla ostane i ćerka ubijenog premijera Zorana Đinđića Jovana, prenose mediji.

Projekat vredan 4,2 miliona evra punih osam i po godina nije doveden u pitanje sve dok nadležni iz Vlade nisu odlučili da ga izmeste i prebace pod okrilje Ministarstva rada, koje trenutno vodi Zoran Đorđević.

Do sada tim je bio pri kabinetu potpredsednika Vlade i ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović. Do problema je došlo jer inostrani donator nije saglasan sa “promenom adrese”, što je odgovornima jasno stavio do znanja, kao i to da bi to dovelo do odustajanja od finansiranja projekta.

Sudbina dvanaestočlanog tima, kako sada stvari stoje, trebalo bi da se iskristališe do 31. decembra, na potezu je Vlada. Odluku, kako tvrde odlično obavešteni izvori „Blica“, treba da donese premijerka Brnabić, ali do juče, nije prelomila. U tom kabinetu kažu da će naći rešenje.