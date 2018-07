Djordjević: Kadar zaposlen u centrima za socijalni rad mora da prodje profilisanje (VIDEO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević kazao je danas da je u okviru reorganizacije rada Centara za socijalni rad uvedena novina koja podrazumeva kadriranje, odnosno profilisanje kadra koji je zaposlen u Centrima.

Prema njegovim rečima, to znači da će ubuduće u Centrima za socijalni rad da rade stručni ljudi, koji su završavali i obrazovali se za tu svrhu, ali će oni morati da prodju neku vrstu kadriranja, odnosno profilisanja da bi se videlo ko je dobar za koju vrstu posla.

„Ne mora onaj ko je završio psihologiju da bude dobar u radu s ljudima, može da bude fenomenalan administrativni radnik i da piše zakone u socijali, a neko ko je bio malo lošiji, ali ima tu vrstu empatije, može da pruži najbolju vrstu pomoći onima koji je traže“, kazao je ministar novinarima u Palati „Srbija“, gde je predstavio rezultate prve faze reorganizacije Centara za socijalni rad.

Govoreći o fazama reorganizacije Centara, Djordjević je kazao da je prva faza završena i da ona podrazumeva analizu rada Centara, a nakon nje sledi druga faza koja podrazumeva sistematizaciju i reformu Centara.

Treća faza podrazumava novinu, a to je profilisanje kadra zaposlenih u Centrima, i četvrta je da se njima pomogne, da se izrade alati kojima će oni da profilišu sve koji dolaze i traže usluge Centra.

On je rekao da se prilikom analize rada Centara za socijalni rad nisu bavili nedisciplinom niti propustima u radu, jer je to predmet inspekcijskih službi, a ne te studije.

„Mi smo kroz analizu želeli da dodjemo do spoznaje da vidimo šta ne valja i kako to da popravimo“, rekao je on.

Govoreći o roku trajanja faza, Djordjević je kazao da neće da licitira sa vremenom jer ne želi da ubrzava posao da projekat ne bi ispao nekvalitetan.

On je kazao da zaposleni u Centrima za socijalni rad i u domovima za smeštaj dece i odraslih mogu da očekuju povećanje plata u narednom periodu i dodao da je o tome razgovarao sa ministrom finansija Sinišom Malim.

On je dodao da je sa Malim razgovarao i o zapošljavanju novog broja ljudi u Centrima, jer je neupitno da kadar nedostaje, ali je dodao da ne želi da dodje i da paušalno kaže da mu je potrebno 500 ljudi.

„Ja želim da izadjem sa analizom i da kažem da mi treba toliko i toliko na taj način“, izjavio je Djordjević.

On je kazao da reorganizacija podrazumeva i poboljšanje infrastrukture samih centara jer su uslovi rada bitan segment.

(Beta)