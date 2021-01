Dmitrović: Milenina hrabrost da razobliči jednu vrstu sekte, menja srpsko društvo na bolje

Ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović izjavio je danas, povodom izjave glumice Milene Radulović da je od učitelja glume preživela seksualno zlostavljanje kao maloletnica, da „Milenina hrabrost menja srpsko društvo nabolje“, saopšteno je iz ovog Ministarstva.

„Puna podrška glumici Mileni Radulović u borbi koju, ipak, koliko god se mnogi od nas trudili da budemo uz nju, vodi sama“, naveo je Dmitrović u pisanoj izjavi.

On je ocenio da je „njena odluka da izadje pred javnost i kaže šta joj se dogodilo, svesna svih mogućih reakcija, herojski je čin“.

„Drama kroz koju prolazi, unutrašnji lomovi, predrasude na koje sigurno nailazi, komentari tipa ‘šta ti je to trebalo’, samo dodatno podižu njen čin na nivo koji će, duboko verujem, srpsko društvo promeniti na bolje. Najveći domet onoga što je učinila Milena Radulović nije samo razobličavanje jedne vrste sekte, koja je godinama pred našim očima egzistirala u centru Beograda, a njen vodja bio cenjen i uvažavan u našem društvu, već ulivanje hrabrosti sigurno značajnom broju devojčica i žena koje ćutke, iza zaključanih vrata, trpe seksualno nasilje, da prijave one koji to nasilje čine“, rekao je Dmitrović.

Dmitrović je naveo da će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju uvek biti na strani ugroženih i činiti sve što je u njegovoj moći da ih zaštiti i odbrani.

(Beta)

