„Dobro je što je Vučić zvao Putina zbog Kosova“

Norveški ambasador u Beogradu Arne Sanes Bjernstad smatra da je dobro što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina nakon hapšenja Marka Đurića kako bi se posavetovao s njim.

„Na stranu što bi neke EU države mogle da reaguju negativno zbog tog poteza, mislim da je dobro što je pozvao Putina. U pitanju je bila napeta situacija. I bilo je važno da se osigura da situacija ne postane još gora“, kaže Bjernstad za današnji „Blic“.

Predsednik Vučić je veoma racionalan, a imajući u vidu aktivnu i javnu diplomatiju koju Rusija ispoljava u Srbiji po pitanju Kosova, izuzetno cenim važnost koordinacije reakcije sa Rusijom, i to na najvišem nivou, kaže ambasador.

„Manjak takve koordinacije mogao bi da stvori još opasniju situaciju“, rekao je Bjernstad.

On smatra i da bi svaka podrška Rusije postizanju rešenja baziranog na procesu koji vodi EU bila dobrodošla.

„Ukoliko Rusija podrži ambiciju Srbije da postane članica EU, onda bi to značilo da je Rusija podržala i reforme koje je srpska vlada sprovela kako bi se pripremila za članstvo u EU, kao i normalizaciju odnosa sa Kosovom“, kaže norveški ambasador.

Povodom nedavnog hapšenja Marka Đurića na Kosovu on je rekao da je taj čitav incident za žaljenje i da je gotovo sigurno da će uzrokovati gubitak vremena.

„Oštećeno je fragilno i limitirano poverenje neophdono za napredak. Nadajmo se da je incident istovremeno bio i poziv za buđenje. Obostrano poštovanje i dostojanstvo su važni“, rekao je on.

Ambasador Norveške smatra da izjave poput nedavne Ramuša Haradinaja koji je Preševo i Bujanovac nazvao „istočnim Kosovom“ nisu od pomoći, ali dodaje da „oni koji govore o Kosovu kao o integralnom delu Srbije, kao i o tome da deo sporazuma o normalizaciji treba da sadrži „regulisanje“ granica, ne bi trebalo da se iznenađuju kada drugi delove Srbije nazivaju „istočnim Kosovom“.

Upitan da li smatra da će Kosovo uskoro dobiti stolicu u UN, on kaže da je to teško predvideti i da se očekuje da to bude rezultat normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, a uz to je svakako i jedan od glavnih ciljeva Kosova.

„Sprečavanje dobijanja stolice u UN nakon što Srbija i Kosovo postignu dogovor o normalizaciji bilo bi veoma štetno za obe strane, bez obzira na to ko bude kriv“, navodi on.

Prema njegovom mišljenju, sporazum o normalizaciji mora biti više od džentlemnskog dogovora, mora biti dokument koji garantuje prava i obaveze i za Kosovo i za Srbiju.

Povodom slučaj Skrilja i reakcije Srbije, ambasador kaže da će takva rekacija smanjiti poverenje u Srbiju kod evropskih lidera, ali je u suštini bila očekivana s obzirom na to da srbija ima tesne političke veze sa Rusijom.

„Pitanje je kakve će posledice po članstvo Srbije u EU imati takav manjak poverenja, solidarnosti i vere u članice EU“, rekao je Bjernstad.

