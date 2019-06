Dobrovoljno davanje krvi u zgradi Gradske uprave Beograda

BEOGRAD – Na inicijativu načelnice Gradske uprave Sandre Pantelić, danas je u zgradi Gradske uprave organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, a pozivu se odazvao i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Pantelić je rekla da se dobrovoljnim davanjem krvi na delu pokazuje plemenitost i veliko srce.

„S obzirom na to da je leto, period kada su zalihe krvi na minimunu, Gradska uprava Grada Beograda organizovala je u svojim prostorijama akciju dobrovoljnog davanja krvi. Davanje krvi je poseban čin, niko to ne radi da bi dobio neku privilegiju ili nagradu, ali to je velika stvar“, navela je ona.

Pozvala je sve koji su spremni da pruže pomoć i pomognu onima kojima je to preko potrebno, da se odazovu i dođu u zgradu Gradske uprave danas do 14 sati.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je veoma važno što je Gradska uprava organizovala ovakvu akciju i što se odazvao veliki broj zaposlenih.

„Ovo je poziv i drugim organizacijama da učine dodatni napor jer na ovaj način nekome može da se spasi život i zato je važno da ima dovoljno zaliha krvi u svakom trenutku. Mislim da je to neka vrsta ljudske solidarnosti i naša obaveza“, rekao je Vesić.

Doktorka Zavoda za transfuziju krvi Dragana Vukićević rekla je da ovakve akcije mnogo znače, naročito u letnjem periodu kada počinju godišnji odmori i ne rade ni škole ni fakulteti, te da je svaka jedinica krvi dobrodošla.

„Mi imamo dovoljne rezerve krvi, ali neke krvne grupe su na minimumu. To su uglavnom negativne krvne grupe, pa su nam ovakve akcije dobrodošle“, istakla je Vukićević.

