Dragan Simeunović, čuveni golman FK Crvena zvezda, preminuo je u 72. godini.

Karijeru je počeo u Slogi iz Kraljeva, a zatim stajao na golu Trepče, Vardara, OFK Beograda, kiparskog Apolona iz Kalamarije, Budućnosti, grčkog Olimpijakosa iz Volosa i Radničkog iz Beograda, gde je i završio karijeru.

U redove Crvene zvezde stigao je 1976. kao deo generacije u kojoj su glavnu reč među stativama vodili Aleksandar Dika Stojanović i Živan Ljukovčan, pa je često bio njihova zamena.

U crveno-belom dresu branio je na tridesetak utakmica između 1980. i 1982. godine, a za to vreme osvojio je dve šampionske titule i Kup Jugoslavije.

Jedini nastup za reprezentaciju Jugoslavije Simeunović je zabeležio 30. marta 1980. godine u prijateljskom susretu protiv Rumunije u Beogradu.

(danas.rs)

