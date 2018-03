Dramatična svedočenja srpskih novinara o torturi u Kosovskoj Mitrovici

Da se ovo desilo albanskim novinarima, da su kojim slučajem naši policajci ili specijalci uradili to što su oni nama uradili, mislim da bi ceo svet bio na nogama, sa osudama, naravno. Nažalost, u ovom slučaju ih nisam čula“, kaže Dragana Zečević iz Večernjih novosti.

Tokom privođenja Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici pripadnici ROSU napali su petnaestak novinara srpskih medija koji su pratili dešavanja na severu Kosova. Iako su se jasno identifikovali pokazujući svoje legitimacije, pa čak i na albanskom jeziku objasnili da su novinari, specijalci su u njih uperili duge cevi.

Dragana Zečević, novinarka „Večernjih novosti“, svedoči za Sputnjik da je reč o neviđenoj torturi prema svim Srbima koji su bili okupljeni oko Mitrovačkog dvora, ali i prema novinarima koji su se tu našli na zadatku. Pokazivali smo im legitimacije, međutim to ih nije sprečilo, ni da tuku, ni da guraju, ni da nam upiru duge cevi, bukvalno u grudi, kaže Zečevićeva.

„Ja sam zapravo išla sve vreme za naoružanim i uniformisanim specijalcima dok su odvodili Marka Đurića. Par puta su me odgurnuli, mene i koleginicu iz ’Jedinstva‘ Radu Komazec, koja je u jednom trenutku čak i pala na automobil. Ja sam joj pomogla da se uspravi, ali su i mene odgurnuli. Bukvalno su me gurali sve vreme, tražili da se sklonim, a par puta su uperili duge cevi u nas“, kaže novinarka.

Ona dodaje da je pratila brojne teške situacije koje su se dešavale Srbima na Kosmetu, ali da je jučerašnji bio jedan od najjezivijih događaja. Specijalci ROSU su pokazali pravu torturu i kako se ponašaju kada im je vlast u rukama, ako mogu tako da kažem, dodaje novinarka „Večernjih novost“.

Udruženje novinara Srbije, Društvo novinara Kosova i Metohije i Nezavisno udruženje novinara Srbije osudili su nasilje pripadnika specijalne policije Kosova nad kolegama koje izveštavaju o događajima u Kosovskoj Mitrovici. Oni su podsetili nadležne organe da su dužni da svim novinarima, bez obzira na okolnosti u kojima izveštavaju, omoguće da bezbedno obavljaju svoj posao.

Dragana Komazec kaže da je ogorčena, ali da nije iznenađena što se povodom torture nad srpskim novinarima nije oglasilo nijedno esnafsko međunarodno udruženje. Dok smo pokušavali da slikamo privođenje Marka Đurića, policajci su sve vreme pored nas bili sa uprtim cevima, ponašali su se kao fašisti kada odvode ljude u logor, na to niko ne može da ostane ravnodušan, kaže ona za Sputnjik.

„Meni je jako žao što niko od kolega koji rade za inostrane medije nije reagovao, to je žalosno, pogotovo što je pretučen kolega Vladimir Milić, snimatelj RTS-a. On je zadobio fizičke povrede, moram da ga istaknem, jer on je zaista najgore prošao. Žao mi je što se nije oglasilo nijedno međunarodno novinarsko udruženje, što samo potvrđuje da su, nažalost, međunarodnoj zajednici srpski novinari podjednako nebitni koliko i Srbi na Kosmetu“, ocenjuje Zečevićeva.

Ona dodaje da je ispred Mitrovičkog dvora uočila jednu novinarsku ekipu albanskih kolega koja je sat pre događaja napustila lice mesta. Imam utisak da su oni znali šta će se dešavati, kaže dopisnica „Večernjih novosti“ sa Kosova i Metohije.

„Da se ovo desilo albanskim novinarima, da su kojim slučajem naši policajci ili specijalci uradili to što su oni nama uradili juče, mislim da bi ceo svet bio na nogama, sa osudama, naravno. Nažalost, u ovom slučaju ih nisam čula“, kaže Dragana Zečević na kraju razgovora za Sputnjik.