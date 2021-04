Država ne može da goni Lečića zbog Merime Isaković

Glumica Merima Isaković, koja već decenijama živi na Novom Zelandu i radi kao psiholog, u potresnoj ispovesti za list „Nedeljnik“ govorila je o tome kako ju je seksualno zlostavljao glumac Branislav Lečić 1978. godine. Međutim, zbog apsolutne zastare krivičnog gonjenja, država zbog ovog krivičnog dela neće moći da goni Lečića, piše Nova.rs.

„Takve radnje bi se danas kvalifikovale kao polno uznemiravanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Apsolutna zastara za ovo krivično delo nastupa nakon četiri godine“, rekao je za Nova.rs advokat Dimitrije Ilić.

On dodaje i da, u slučaju da se dokaže da je u pomenutom slučaju došlo do pokušaja silovanja – i za to krivično delo je već nastupila apsolutna zastarelost.

„Ako se dokaže da je pokušaj silovanja, moguće je kazniti kao i za samo izvršenje krivičnog dela silovanje za koje je zaprećena kazna od pet do dvanaest godina. I za krivično delo apsolutna zastarelost nastupila nakon 30 godina od samog događaja”, kaže Ilić.

Podsetimo, javnost je za slučaj Branislava Lečića saznala marta ove godine, nakon što je glumica Danijela Štajnfeld ispričala u tužilaštvu da ju je on silovao maja 2012. godine.

O slučaju glumice Danijele Štajnfeld javnost govori od prošle godine, kada je svetlost dana ugledao njen dokumentarni film „Zaceli me“, u kojem je otkrila da ju je silovao moćnik iz srpske filmske industrije.

I pored optužbi, Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvek nije pokrenulo istragu protiv Lečića, niti ga saslušalo u svojstvu osumnjičenog, a kako su rekli u tužilaštvu, i dalje su u toku predistražne radnje u slučaju glumca.

