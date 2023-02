Dvanaest izbeglica iz Ukrajine kroz Živu biblioteku danas u Beogradu podelilo svoju priču iz …

Dvanaest žena iz Ukrajine, koje su tokom prošle godine napustile svoju državu zbog ruske invazije, pričale su danas svoju priču u Beogradu u okviru Žive biblioteke.

Žene koje su danas bile „žive knjige“ su izbeglice iz Ukrajine koje su u proteklih godinu dana stigle u Srbiju i nastanile se u Centru za azil u Vranju i u Beogradu.

„Veliko nam je zadovoljstvo da mozemo da damo tim žrtvama, svakom pojedincu, glas da ispriča svoje iskustvo i da kao fondacija doprinesemo objektivnijem gledanju na rat u Ukrajini u srpskom društvu“, rekao je Jakov Devčić, direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru koja je organizovala Živu biblioteku.

Dodao da u Srbiji pomažu ukrajinskoj dijaspori da se uveže.

Potpredsednica Upravnog odbora Alumni kluba Marija Milovanović izjavila je na otvaranju dogadjaja da je cilj Žive biblioteke da se smanji diskriminacija u društvu i da se razumeju izazovi manjinskih grupa.

„U ovom slučaju to su izbeglice iz Ukrajine, to su hrabre žene koje su pokazale izuzetnu hrabrost da sa nama podele priču i mislim da je to jako značajno za naše društvo i da će nam pomoći da razumemo kontekst rata koji se dešava u Ukrajini“, rekla je ona.

Živom bibliotekom je Alumni klub Fondacije Konrad Adenauer u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer obeležio godinu dana od početka rata u Ukrajini.

Živa biblioteka je kulturni i društveno-angažovani projekat usvojen od strane Saveta Evrope, čija metodologija ima za cilj da upozna većinsko stanovništvo sa izazovima i iskustvima manjinskih, marginalizovanih, stigmatizovanih grupa u određenom društvu.

Živa biblioteka funkcioniše baš kao i svaka biblioteka, s tim što su knjige ljudi.

(Beta)

