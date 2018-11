DW: Tenzije na Kosovu – nema nevinih

Policijska akcija u severnoj Mitrovici i hapšenje četvorice Srba nastavak je niza tenzija na Kosovu nakon drakonskog povećanja carina na srpsku robu.

Kosovska policija traga pri tome za dobro poznatim licem – Milanom Radoičićem kojeg bije glas da je glavni Vučićev čovek na Kosovu kao i da upravlja tamošnjim podzemljem.

U subotu je, po planu Beograda, održan mirni protest Srba na Kosovu, ali je nastavljen i verbalni rat sa KFOR-om i Prištinom. KFOR je saopštio da nije bilo nikakvog pokreta trupa i da je sve što se dogodilo samo policijska akcija povezana sa istragom povodom ubistva Olivera Ivanovića. Zvanični Beograd je negodovao zbog takve verzije događaja, i naglasio da više nema poverenja u KFOR i NATO.

Taoci naprednjačke politike

Zvanična verzija kojom sa Andrićevog venca diriguje Aleksandar Vučić propisuje da se sva dešavanja tumače samo kao pokušaj zastrašivanja Srba i pritisak da napuste Kosovo. U Beogradu se smatra da sve što je Priština preduzela urađeno uz blagoslov „nekih većih sila“ i da je konačni cilj da se Srbija dovede pred svršen čin i prizna nezavisnost Kosova.

Ali, koliko situacija preteće izgleda za srpske vlasti pokazuju i poslednji Vučićevi nastupi koji je uglavnom bio posvećen analizi opozicionih izjava, i insistiranje da je jedan od ciljeva mera Prištine obaranje vlasti u Beogradu. U toj atmosferi – svi su se urotili protiv Vučića i napretka Srbije – u subotu uveče su razbijane glave i izbijani zubi političarima opozicione Levice Srbije u Kruševcu.

Ipak, Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i novu eskalaciju na Kosovu vidi kao nastavak dogovora u senci. „Sve što se dešava ide ka ostvarenju plana za podelu Kosova. Imamo na sceni stalno neku vrstu dogovornog ponašanja, kako bi u određenom trenutku pojedini međunarodni akteri pristali na taj plan. Postoji scenario koji na žalost dobija legitimitet i u pojedinim zemljama međunarodne zajednice“, kaže Biserko za DW.

Srpska zajednica ispašta zbog takvih odnosa Beograda i Prištine, dodaje Biserko, jer njena egzistencija zavisi od Beograda. „Većinu poslova na Kosovu za Srbe određuje Beograd, preko Srpske liste, kojom upravlja Milan Radoičić. Posebno je delikatno šta će se u lošem scenariju podele desiti sa Srbima južno od Ibra, jer oni sever Kosova i Kosovsku Mitrovicu vide kao svoj obrazovni, zdravstveni i svaki drugi centar“, napominje Biserko.

Sumnjiv tajming

Hapšenje Srba samo dan nakon uvođenja taksi ostavilo je ipak sumnje u objašnjenja koja su se čula iz Prištine. Ubistvo Olivera Ivanovića se desilo pre skoro godinu dana i praktično do juče nije se znalo da li kosovske vlasti i policija uopšte sprovode bilo kakvu istragu. Teško je stoga poverovati da je to samo rutinska policijska akcija, ocenjuje za DW Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme.

„Da su ozbiljno radili na rešavanju ubistva Olivera Ivanovića to se moglo desiti i mnogo ranije. Svakako se može postaviti pitanje da li se to iskoristilo kao dobar izgovor, znajući da niko ne bi mogao da prigovori istrazi o jednom političkom ubistvu. To se, dakle, moglo napraviti i van ovog trenutka kada su tenzije došle do tačke pucanja“, smatra Švarm.

Volšebni Radoičić

Prištinska strana navodno traga i za Milanom Radoičićem, sivom eminencijom severa Kosova i potpredsednikom Srpske liste. Milan Radoičić je inače za nekoliko meseci prešao put od osobe koju predsednik Srbije ne poznaje, do nekoga ko zapravo rukovodi naprednjačkom ispostavom zvanom Srpska lista. A sam Aleksandar Vučić je govorio da su Oliver Ivanović i Milan Radoičić godinama bili u sukobu.

Navodi se da je ranije bio osuđivan, ali u skladu za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti precrtani su podaci o kojem krivičnom delu je reč. Na pitanje da li kosovska policija traga za Radoičićem, predsednik Srbije više nije tvrdio da ga ne poznaje – jer je koliko pre dva dana bio na sastanku Srba sa Kosova i Aleksandra Vučića – već je ponudio odgovor koji je teško dešifrovati. Vučić navodi da je Radoičić još uvek na Kosovu, i da je „kosovska policija pokušala da ga uhapsi kada je prešao granični prelaz koji je postavila opozicija“.

U svakom slučaju, reakcija srpskih vlasti na pominjanje Radoičića je samo dala za pravo svima koji tvrde da je reč o čoveku za specijalne zadatke. Kakve zadatke obavlja na prostoru Kosova koji je u pravnom i bezbednosnom vakuumu – može samo da se pretpostavlja. Kako se čuje iz krugova srpske zajednice, Radoičić je na severu Kosova strah i trepet.

„Očito je on ključni čovek za Beograd, jer obavlja neke poslove koji su nesumnjiva opstrukcija za ozbiljan dijalog i integraciju Srba na Kosovu. Ta grupacija jednostavno nema interesa da se napravi neki pomak i da srpska zajednica počne da živi normalno“, kaže Sonja Biserko.

Eskalacija sukoba Beograda i Prištine bar za sada ne obećava nikakav predah. Lestvica napetosti dodatno je podignuta izjavama iz Prištine da će takse biti ukinute kada Beograd prizna Kosovo. To je stav koji obesmišljava dijalog, primećuje Filip Švarm.

„To može trajati neko vreme, ali će se onda verovatno tražiti neki format da se taj dijalog nastavi. U svakom slučaju, reč je o opasnim potezima radi neke kratkoročne dobiti na unutrašnjem planu“, zaključuje Švarm.

(Dojče vele, Danas)