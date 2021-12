DZ Palilula: Smanjen broj građana u kovid ambulanti

BEOGRAD – U poslednje tri nedelje smanjen je broj pregleda u kovid ambulanti pri Domu zdravlja Palilula, a promenila se znatno i klinička slika pozitivnih pacijenata, rekao je zamenik direktora te ustanove dr Igor Dimitrijev.

On je za Tanjug rekao da je broj pregleda punoletnih građana oko 200 dnevno, dok je broj dece koja dolaze u kovid ambulante u proseku od 70 do 100 dnevno.

Govoreći o kliničkoj slici, kaže da se znatno promenila i podseća da su na početku pacijenti uglavnom dolazili za izraženom virusnom upalom pluća, izuzetno visokom temperaturom, bolovima u grudima i na prvom mestu, sa gubitkom čula ukusa i mirisa.

Sada, kaže dolaze uglavnom mlađi pacijenti, od 20 do 40 godina, dok je starijih znatno manje.

„Simptomi zbog kojih se oni javljaju su osećaj malaksalosti, curenje nosa, kašalj, povišena temperatura, dok gubitak čula ukusa i mirisa nije toliko prisutan kao ranije i kod nekoh pacijenata se javi kod nekih ne”, navodi Dimitrijev.

Dodaje da su razlog tome, pre svega mutacije.

“Sa druge strane, imamo veliki broj vakcinisanih građana i kod tih pacijenata ukoliko obole mnogo je blaža klinička slika”, objasnio je.

Dimitrijev je apelovao na građane da se vakcinišu, posebno na mlade, jer, kako kaže, upravo oni unose virus u porodicu, jer se najviše kreću.

“Vakcina je preventivna stvar, nije lek, već se koristi da se bolest spreči, da ne dođe do nastanka bolesti, odnosno da, ukoliko dođe, ne dođe do teških oboljenja. Nama i danas dolaze čitave porodice u kovid ambulantu”, poručio je dr Dimitrijev.

Na pitanje kako razlikovati kovid infekciju od sezonskog gripa, on objašnjava da po protokolu Republike Srbije, resornog ministarstva i Instituta Batut, a koji je usklađen sa svetskim protokolom: svako febrilno stanje mora da se testira.

“To znači da se radi brzi antigenski, ukoliko je on negativan, a simptomi i dalje postoje i dolazi do pogoršanja stanja radi se PCR test. Ukoliko je pacijent pozitivan on nastavlja lečenje u kovid ambulantama pri domovima zdravlja, a ukoliko je test negativan, pacijent ide u svoj matični dom zdravlja kod svog izabranog lekara radi dalje dijagnostike i lečenja”, rekao je on.

Kada je reč o predstojećim praznicima, kaže da su rizik po epidemijsku situaciju.

“Ono što nas kao zdravstvene radnike brine to su predstojeći praznici gde ćemo sigurno imati naše građane koji dolaze iz inostranstva. Plašimo se da, ukoliko bude većih opuštanja ne dođe do ponovnog širenja epidemije”, zaključio je Dimitrijev.

(Tanjug)

