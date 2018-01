Efektiva: Mobilni operateri obmanjuju potrošače

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva saopštilo je danas da su identifikovali devet tačaka po kojima mobilni operateri u Srbiji obmanjuju potrošače, kao što je kažnavanje korisnika za raskid ugovora i skuplje tarifiranje usluga van ugovornog paketa.

To udruženje je istaklo i da se korisnici obmanjuju „papreno“ skupljim tarifiranjem usluga van ugovorenog paketa, jer je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.

Po oceni Efektive nezakonito je i zaokruživanje poziva na 60 sekundi, odnosno to što operater obračunava svaki sledeći započeti minut razgovora, pa tako razgovor koji je trajao minut i jedan sekund, tarifira kao dva minuta.

Prema nalazima Efektive, sporno je ubacivanje odredbe u ugovore i Opšte uslove poslovanja kojima se potrošaču nameće kazna za slučaj jednostranog raskida ugovora, jer je to protivno Zakonu o obligacionim odnosima.

Operateri takodje ubacuju nezakonitu odredbu kojom se potrošaču nameće nadležnost agencija za naplatu potraživanja, iako je po Zakonu o zaštiti potrošača zabranjeno da trgovac ovlasti posrednika da se obraća potrošaču bez njegove prethodne saglasnosti.

„Ova zloupotreba ide dotle da agencija čak zove članove potrošačeve porodice i komšije i predočava im da je njihov rodjak odnosno komšija nesavestan platiša, to jest neko ko neće da izmiruje svoje dugove, čime mu teško narušava ugled u porodici i najbližem okruženju. Za to vreme operater izbegava svaku odgovornost zbog duboko neetičkog i nezakonitog ponašanja agencije koju je ilegalno angažovao“, saopštila je Efektiva.

Po oceni tog udruženja, operateri obmanjuju potrošače ugovaranjem prava na ustupanje ličnih podataka agencijama za naplatu potraživanja, iako od njih nisu dobili izričitu saglasnost za njihovo angažovanje.

Udruženje osporava i odbijanje raskida ugovora čak i onda kada se ugovor ne može realizovati zato što su nastupile „bitno promenjene okolnosti“, poput promene adrese stanovanja ili je operater smanjio obim i kvalitet usluge.

Efektiva je ukazala da se gradjani obmanjuju u „pogledu značenja pravnog posla koji se nudi kroz reklamu telefon za dinar“, jer im se nigde ne saopštava da će oni suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate.

Takodje je nezakonit i minimalni rok u kojem se usluga mora koristiti kod jednog operatera da bi potrošač ostvario pravo prebacivanja broja kod drugog operatera, jer postavljanje takvog roka ne postoji u Zakonu o zaštiti potrošača, niti u Zakonu o elektronskim komunikacijama.

Kao spornu sedmu tačku naveli su obmanu potrošača u pogledu realnog stanja njegove potrošnje, jer se dobijaju stanja sa odredjenim kašnjenjem.

„Na taj način on se dovodi u neku vrstu zablude, jer kad dobije stanje on misli da mu je preostao odredjeni broj plaćenih jedinica, a zapravo je to stanje od prethodnog dana“, saopštila je Efektiva.

(Beta)