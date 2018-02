Emotivno: Ceca Bojković o Nebojši Glogovcu

Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine u 48. godini života. Odlazak ove glumačke veličine nenadoknadiv je i tragičan gubitak za srpsko pozorište, za film, ali i za kulturni život čitavog domaćeg podneblja, prenose mediji.

Sa tim se slaže svako ko je Nebojšu znao ili samo gledao na malim erkanima ili na daskama koje život znače, a ona sa kojom je Glogovac imao čast da započne svoju pozorišnu karijeru kaže upravo to – da je gubitak Nebojše Glogovca velika tragedija.

Svetlana Ceca Bojković emotivno priča o Nebojši, i priseća se vremena kada je sa njom zaigrao svoju prvu predstavu „Velika pljačka“.

„Nebojša je bio jedno izuzetno ljudsko biće, i kao čovek i kao umetnik. Potpuno je nezamenjiv i mnogo smo izgubili njegovim odlaskom. Ja sam, kao i svi, jako potresena što je jedan čovek tako mlad, u punoj snazi svoga života i stvaralaštva, napustio ovaj svet“, počinje Ceca.

„On je bio jako duhovit, uvek smo se lepo slagali. Radili smo predstavu koja mu je možda bila prva u pozorištu, ili među prvima. To je bilo deveset i neke godine… On i Sergej su bili još studenti glume i igrali smo predstavu na Belefu koja je posle ušla u repertoar Ateljea 212. Predstava se zvala „Velika pljačka“. Glogovac je uvek bio jako, jako duhovit“, kaže Ceca, a onda se prisetila scene koja se prepričava i dan danas.

Naime, kada je 24. avgusta 2017. godine Svetlani Bojković uručena nagrada „Pavle Vuisić“ na 52. Filmskim susretima u Nišu, Nebojša Glogovac je prokomentarisao: „Baš je krenulo Cecu, da mi je znati ko je gura“.

Ceca se sa uživanjem seća tog trenutka.

„Kada sam primala nagradu on je bio u grupi glumaca koji su bili na sceni i onda je stalno govorio: „Ko li je gura, ko li je gura…“ (smeh) Kada sam sišla da ga poljubim on mi je rekao: „E, pa, neka je, vala, i tebe jednom krenulo!“ (smeh)“, kaže nam Ceca, i dodaje da je, naravno, sve to bila šala.

„Šala, pa naravno da je bila šala. Ne zna se da li je bio veći čovek ili umetnik… Bio je ljudina, kao čovek visokomoralan, i ne bih mogla da osvojim šta mu je veći kvalitet, da li taj ljudski ili umetnički dar“, kaže Ceca.

Svetlana se prisetila i snimanja „Porodičnog blaga“, u kojem je igrala Valeriju Gavrilović, majku Zlatka Gavrilovića kojeg je igrao Nebojša Glogovac.

„Divno! Sa njim je uvek bilo lako igrati, bio je sjajan glumac… Tu je bio još mlad. Njegova najbolja uloga je u filmu „Ustav Republike Hrvatske“. Bio je veličanstven u predstavi „Hadersfild“, odličan je njegov „Hamlet“, pa „Razbijeni krčag“… Nema gde nije on briljirao! Uloga u „Porodičnom blagu“ je bila mnogo simpatična, ali to je jedan mnogo jednostavniji glumački zadatk nego što ga je on imao u pozorišnoj literaturi“, kaže Svetlana.

„Užasna je praznina i užasna tuga ostala za njim“, zaključuje slavna glumica.