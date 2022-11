Evo kada možemo da očekujemo sneg, prema prognozi poznatog meteorologa

Mala je verovatnoća da u nižim predelima bude snega do kraja novembra i može se očekivati da on pada samo u višim planinskim predelima, dok bi u nižim sneg mogao da se očekuje u decembru, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će u naredna dva do tri dana biti više sunca, a vreme toplije za dva do tri stepena.

Što se tiče predstojeće zima, Todorović kaže da bi zima bila nešto malo toplija od višedecenijskog proseka, za stepen, dva iznad toga.

Todorović očekuje da bi u svakom od zimskih meseci bila bar po jedna epizoda u trajanju od sedam do deset dana hladnog vremena sa kišom i snegom, koga će najverovatnije biti malo više nego prethodnih godina, prenosi RTS.

„Vrlo je mala verovatnoća da u nižim predelima bude snega do kraja novembra. To može da se desi samo u višim planinskim predelima. Ima nagoveštaja da u poslednja dva, tri dana novembra u istočnoj Srbiji bude snega, ali to nije izvesno. Po svoj prilici, prvi sneg ćemo videti tek u decembru“, zaključuje Todorović.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.