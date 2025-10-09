Evrodizel i benzin poskupljuju – evo koliko ćete plaćati do kraja novembra

Cene goriva u Srbiji nastavljaju da rastu, a najnovije prognoze pokazuju da će vožnja do kraja novembra biti znatno skuplja – evo koliko ćete plaćati po litru.

Ako nastavite da sipate kao do sada, do kraja novembra ćete za litar dizela plaćati oko 195 dinara, a za benzin 179 dinara, osim ako ne dođe do vanrednih skokova.

Zašto gorivo poskupljuje baš sada?

Cene goriva u Srbiji se menjaju svakog petka, a poslednja odluka Ministarstva trgovine pokazuje da su cene stabilne, ali visoke. Dizel je ostao na 195 dinara, dok je benzin blago pojeftinio za dva dinara. Ipak, to ne znači da nas do kraja novembra ne čekaju nova iznenađenja, prenose domaći mediji.

Šta tačno plaćamo kad sipamo gorivo?

U prosečnom litru goriva krije se više od pola cene u porezima i akcizama. Na benzin BMB 95, čak 47,7% ide državi. Kod dizela je to oko 42,6%, a kod auto gasa 40,1%.

Kako da uštedite na gorivu do kraja novembra?

1. Sipajte van autoputa – lokalne pumpe su često jeftinije.

2. Pratite petak – tada se objavljuju nove cene.

3. Koristite aplikacije – postoje mape sa cenama po regionima.

4. Punite rezervoar kad je cena niža – ne čekajte vikend.

5. Razmislite o deljenju vožnje – ako idete na posao, podelite trošak.

Da li će gorivo još poskupeti do kraja novembra?

Ne postoji garancija da će cene ostati iste. Sve zavisi od cene sirove nafte, kursnih razlika i geopolitičkih dešavanja. Ako se nastavi trend rasta na svetskim berzama, moguće je da ćemo dizel plaćati i preko 200 dinara, a benzin preko 185.

Do kraja novembra gorivo će verovatno ostati skupo, a svaki petak može doneti novo iznenađenje. Ako ne pratimo cene i ne sipamo pametno, lako ćemo preplatiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com