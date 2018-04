Exit: Na Dan pobede u Novom Sadu i proslava Exitove titule

U Novom Sadu, 9. maj će se na Dan pobede uz Ritam Evrope proslaviti i titula Najboljeg evropskog velikog festivala koju je EXIT nedavno osvojio po drugi put u ovoj deceniji, saopštili su organizatori festivala.

Kako navode, Novi Sad će na Trgu slobode, ugostiti velike domaće i regionalne bendove kao što su Let 3, Disciplin A Kitschme i Tri kapljice, ali i njujorški sastav The Toaster. Pobednička fešta nastaviće se do ranog jutra u klubu Quarter, uz ovogodišnje DJ rezidente Exitove Dance Arene, a muzičkom programu pridružiće se i edukativni sadržaji Fondacije Novi Sad 2021, koja će 9. i 10. maja u Studiju M organizovati Medjunarodnu konferenciju „Neutralno“, na temu održivosti javnih prostora.

Pored muzičkih dešavanja, u Novom Sadu se za Dan Evrope tradicionalno održava niz kulturnih dešavanja, od izložbi, tribina, koncerata i govornih programa, do velikog koncerta na Trgu slobode, a tokom godina ovaj dogadjaj je postao jedna od najprepoznatljivijih manifestacija tog tipa u regionu.

Fondacija Novi Sad 2021 tim će, povodom 9. i 10. maja u Studiju M održati konferenciju „Neutralno“ , koja će predstavljati prostor za dijalog u kojem će biti prezentovane različite prakse u Evropi i regionu o održivosti kulturnih prostora. Ključno pitanje ovog dijaloga jeste kako su kulturni prostori uspeli da prilagode svoju ulogu društvenog i edukativnog subjekta zahtevima za ekonomskom samoodrživošću.

Na konferenciji učestvuju komenadžeri nekih od najuspešnijih kulturnih prostora iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Italije, Slovenije, Madjarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a zainteresovani koji žele da prisustvuju konferenciji mogu da se prijave putem linka.

(Beta)