Formirana Komisija za pomoć porodicama koje su u požaru izgubile krov nad glavom

BEOGRAD – Gradska opština Zvezdara formirala je Komisiju koja će utvrditi način na koji se može pomoći porodicama koje su pretrpele materijalnu štetu u požaru koji je pre 10 dana zahvatio nehigijensko naselje u Bulevaru kralja Aleksandra, u kojem žive romske porodice.

U požaru je od 17 porodica, koliko tu živi, njih šest izgubilo krov nad glavom.

Opština Zvezdara će kao prvu pomoć uručiti tim stanovnicima pakete humanitarne pomoći koji će sadržati osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Savetnik za manjine i koordinator Mobilnog tima za inkluziju Roma GO Zvezdara Siniša Marinković rekao je za Tanjug da, s obzirom na to da se nehigijensko naselje nalazi na privatnoj parceli, Gradska opština Zvezdara nažalost nema nadležnosti po pitanju iseljavanja ljudi ili dodele eventualnih nekih nužnih smeštaja jer je za to nadležan Grad Beograd”.

“Mi smo kao gradska opština napravili jedan sastanak gde smo uključili ljude iz Grada Beograda, ljude iz Crvenog krsta Zvezdara i dogovorili se da u narednim danima, čak možda i u narednim mesecima obezbeđujemo kontinuiranu humanitarnu pomoć ovim ljudima. Da im obezbedimo toplu odeću jer već postaje poprilično hladno”, rekao je Marinković.

Naveo je da je od ukupno 17 porodica, koje tu žive, njih šest ostalo bez krova nad glavom.

Prema rečima Marinkovića, u međuvremenu su građani počeli da se dovijaju i da od priručnih materijala prave nove barake.

„Koliko će to trajati i koliko će to naselje opstati to ne možemo da licitiramo, s obzirom na to da ne postoji još nikakva sudska odluka kojom bi se oni odselili odavde”, rekao je Marinković.

Najavio je da će danas cela radna grupa utvrditi tačan broj ljudi koji se tu nalazi i utvrditi potrebe, dodajući da je dosta njih izgubilo lična dokumenta u požaru, a da ih dobar deo njih nije imao.

„Ja se nadam da ćemo rešiti ovu tešku situaciju, a jedino dobro situacija je da niko nije izgubio život”, rekao je Marinković.

(Tanjug)

