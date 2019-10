Funkcionalne probe, priprema za grejnu sezonu, od 15. oktobra

BEOGRAD – Grejna sezona u Beogradu počeće 15. oktobra, a funkcionalne probe počele su 1. i trajaće do 10. oktobra, kažu u JKP „Beogradske elektrane“.

Te probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, u okviru koje se proverava i funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a po potrebi i pojedinih grejnih instalacija, kako bi proizvodna i distributivna postrojenja bila što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu, kaže za Tanjug izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije u tom preduzeću Ivana Kalanja.

Tokom remontnog perioda koji je trajao od maja do 30. septembra, „Beogradske elektrane“ su sprovele investicione i remontne radove, i u brojne toplotne izvore (toplane i kotlarnice) ugrađena nova oprema, a obnovljeni su i kilometri toplovodne mreže.

Ulagano je i u toplotne predajne stanice, pa je neophodno da se najveći sistem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Jugoistočnoj Evropi, polako pokrene u funkcionalnim probama koje su u toku, kaže Kalanja.

Uhodavanje sistema koji ima 14 velikih toplana i 24 kotlarnice, 9.000 podstanica u zgradama potrošača, 1.600 kilometara toplovodne mreže neophodno je da bi sistem bio stabilan tokom cele grejne sezone koja sve češće traje duže od šest meseci, dodaje.

Kalanja ističe da je veoma važno da se tokom funkcionalnih proba novougrađena oprema uskladi i sinhronizuje sa čitavim sistemom daljinskog grejanja.

„Shodno tome, biće sve spremno za početak grejne sezone“, ističe ona i dodaje da u pojedinim toplotnim izvorima, poput kotlarnice u Resniku u kojoj je obavljena gotovo kompletna rekonstrukcija opreme, potrebno pažljivije obaviti funkcionalne probe.

Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Beogradu, ukoliko u periodu od 1. do 14. oktobra prema poslednjoj prognozi prethodnog dana ili prema prvoj prognozi tog dana RHMZ prognozira srednju dnevnu temperaturu nižu od 12 stepena Celzijusa, toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ će iz funkcionalnih proba, koje podrazumevaju probu sistema u hladnom-dinamičkom režimu, preći u tople-funkcionalne probe koje podrazumevaju i isporuku toplotne energije.

Veoma je važno, zbog stabilnosti čitavog sistema, da se taj proces obavlja postepeno, da se proizvodni kapaciteti veoma pažljivo opterećuju, i da se istovremeno sistem uhodava“, navodi ona.

„Ako do toga dođe, apelujemo na sve potrošače da do zvaničnog početka grejne sezone prijavljuju isključivo kada celi objekti nisu snabdeveni toplotnom energijom i da to čine upravnici zgrada ili predsednici kućnih saveta“, poručuje sagovornica.

To je veoma važno da se ne bi dešavalo da dođe do zagušenja telefonskih poziva i nepotrebnog čekanja na uspostavljanje veze sa Dispečerskim centrom-Službom za prijem reklamacija (011/2093-011), jer se neretko dešava da više komšija iz jedne zgrade pokušava da prijavi isti poremećaj.

Takođe, prioritet u otklanjanju reklamacija su curenja vode iz instalacija, a broj telefona za prijavu je 011/2093-100.

Inače, grejni dan radnim danima i subotom traje od 6 časova ujutru do 22 časa uveče, a nedeljom od 7 časova do 22 sata.

Toplotna energija isporučuje se neprekidno ukoliko temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18 sati popodne bude niža od jednog stepena Celzijusa, a prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22 sata do šest ujutru budu niže od 0 stepeni.

U grejnoj sezoni, od 15. oktobra, isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Isporuka se prekida kada duže od dva sata temperature spoljašnjeg vazduha budu više od 15 stepeni Celzijusa.

Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni ili niža, a prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata.

Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila.

