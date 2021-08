Gak: Bez novih mera u vrtićima, ustanove spremne

BEOGRAD – Beogradski vrtići spremno će dočekati septembar i nastaviće rad bez uvođenja novih epidemioloških mera, izjavio je danas gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

„Pojačana higijena, merenje temperature deci na ulasku i sve drugo što je pratilo boravak dece za vreme kovida u predškolskim ustanovama i dalje važi“, rekao je za Tanjug Gak, koji je juče održao sastanak sa direktorima 17 beogradskih predškolskih ustanova o merama i načinu rada od septembra, kada se očekuje povratak mališana u vrtiće u većem broju nakom letnjeg raspusta i godišnjih odmora.

Gak je pojasnio da su neke postojeće mere ublažene, u skladu sa epidemiološkom situacijom u državi koja je bila povoljna, poput one da vakcinisani vaspitači ne moraju da nose maske u zatvorenom prostoru.

Dodaje da nikakvih novih mera u vrtićima za sada nema, da sva pravila koja su se primenjivala u funkcionisanju vrtića ostaju na snazi dok god za tim ima potrebe i da će se sve mere apsolutno poštovati kao i do sada.

Povodom informacije koja se pojavila u medijima, da su u pojedinim vrtićima roditelji i zaposleni obavešteni o novim pravilima koja važe prilikom dovođenja dece, Gak kaže da nije reč o novim merama, već o obaveštenju koje je Predškolska ustanova “Dečji dani” na opštini Stari grad, izdala za roditelje čija deca prvi put kreću u vrtić, kako bi se upoznali sa merama koje su već na snazi.

Ponavlja da novih mera nema, jer su na snazi mere koje je Gradski zavod za javno zdravlje sa Kriznim štabom doneo još u maju prošle godine.

„To je samo obaveštenje predškolske ustanove ‘Dečji dani’ kako funkcioniše taj vrtić i čemu to roditelji zajedno sa svojim mališanima treba da se prilagode“, rekao je Gak.

On je istakao da tokom pandemije nije dolazilo do većeg zaražavanja među decom, pa nije bilo potrebe zatvarati vrtiće, te da se nada da do toga neće doći ni u narednom periodu, kao i da će sve mere koje donese Krizni štab sprovesti u delo.

„Odgovornim ponašanjem pre svega ljudi koji rade u predškolskim ustanovama, pokazali smo da može da se funkcioniše i u otežanim okolnostima i da ne moramo da dođemo u situaciju da se predškolske ustanove zatvore“, rekao je Gak.

Na pitanje koliko će dece krenuti u vrtić u septembru, Gak je podsetio da je upis još uvek u toku.

“Na konkurs se prijavilo oko 19.000 mališana, očekujemo da se broj dece povećava“, rekao je Gak i dodao da je izdato 1.250 odbijenica za boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.