Gak: Oko tri hiljade zahteva manje nego prošle godine

BEOGRAD – Gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak izjavio je danas da je na konkurs za upis u beogradske vrtiće stiglo 21.909 zahteva roditelja i staratelja, što je za oko 3.000 manje nego prošle godine.

„Kao i prethodnih godina, realan broj zahteva koje su poslali zainteresovani roditelji biće poznat nakon analize prijava, jer je veliki broj njih dupliran. Prošle godine bilo je gotovo 6.000 takvih zahteva“, istakao je Gak, saopšteno je iz Sekretarijata za informisanje Grada Beograda.

On je podsetio da je na konkursu ponuđeno 13.955 slobodnih mesta, kao i da se očekuje i dodatno proširenje kapaciteta za oko 600 mesta zbog završetka izgradnje novih vrtića na Čukarici, Bežanijskoj kosi, Zemunu, Zvezdari i Obrenovcu.

Istakao je da su na potezu upisne komisije koje će do 6. juna rangirati zahteve, kada će biti objavljene preliminarne liste upisane dece.

„Nakon toga sledi rok za žalbe do 15. juna koje će biti razmatrane do 24. juna, a konačne liste upisanih mališana biće poznate krajem narednog meseca. Već treću godinu za redom konkurs funkcioniše isključivo elektronski. Sve je proteklo bez problema“, ukazao je Gak.

Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu će, prema njegovim rečima, u toku leta odobravati proširenje kapaciteta do 20 odsto gde god to bude potrebno i gde za to postoje mogućnosti.

„Nastavlja se i saradnja sa privatnim predškolskim ustanovama u koje ide oko 22.000 dece čiji boravak subvencioniše Grad Beograd. Biće dovoljno mesta, roditelji ne treba da brinu. Gradimo nove vrtiće, adaptiramo prostore gde god je to izvodljivo kako bi postigli konačan cilj – ukidanje liste čekanja za vrtiće“, najavio je resorni sekretar.

On je podsetio da u sistemu predškolskog obrazovanja ima oko 80.000 mališana, što je 35.000 dece više nego pre osam godina.

„Obuhvat predškolskim obrazovanjem raste svake godine, dostigli smo oko 75 odsto, što je veliki skok u odnosu na 2013. godinu kada je obuhvat iznosio 45 procenta, ali nećemo stati sa otvaranjem novih mesta dok god postoji potreba za njima“, zaključio je Gak.

(Tanjug)

