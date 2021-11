Gak: Tehnoart škola dobija vajarski i grnčarski atelje

BEOGRAD – Škole za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd“, koje zbog spoja tehnike i umetnosti čine jedinstvenu obrazovnu ustanovu u Srbiji, a u koju značajnije nije ulagano od osnivanja – 1962. godine, do kraja decembra imaće novi vajarski atelje i grnčarsku radionicu.

U toj školi na Zvezdari 840 đaka uče juvelirske i graverske zanate i tehnike, kostimografiju, kaligrafiju, grafički dizajn, umeće konzerviranja kulturnih dobara …

Radove na adaptaciji, vredne 11,6 miliona koji bi trebalo da budu gotovi do kraja godine obišao je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

„Do kraja godine izuzetno talentovana deca te škole imaće atelje i radionicu kakvu zaslužuju, adekvatan prostor za razvijanje znanja i veština i umetničko izražavanje. To treba negovati, a mi smo tu da im damo podršku boljim uslovima“, rekao je Gak.

Direktor škole Nenad Mladenović rekao da su deca do sada praktičnu nastavu imala u neuslovnim prostorima i da će im nove radionice na 250 kvadrata znatno unaprediti rad.

„Opremu imamo, a do sada nismo imali dobre radionice. Ova investicija Sekretarijata za obrazovanje je od velikog značaja“, rekao je Mladenović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.