Gak: U januaru oko 500 zarazene dece, situacija pod kontrolom

BEOGRAD – U beogradskim vrtićima u januaru je registrovano oko 500 zaraženih mališana, što je gotovo sedam puta više nego u decembru prošle godine.

Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je danas za Tanjug da je situacija u predškolskim ustanovama pod kontrolom i da su kliničke slike dece blage.

On je rekao i da je u prethodnom periodu dolazak mališana bio manji zbog praznika i naveo da nije zatvoren nijedan objekat zbog slučaja širenja kovida.

„Pratimo svakog dana celokupnu situaciju, u decembru je bilo značajno manje zaraženih, negde oko 80 mališana, ali ono što daje nadu da ćemo i ovaj talas proći bez većih posledica jesu kraća bolovanja“, rekao je Gak i dodao da u predškolskim ustanovama nema manjka kadra.

On kaže da ima zaraženih zaposlenih i da ih je u decembru bilo oko 1.000, ali naglašava da to ne utiče na proces rada.

Gak je apelovao na zaposlene da se vakcinišu u što većem broju, ističući da nije zadovoljan dosadašnjim odzivom, koji je na nivou republičkog.

Na pitanje kakva je procedura kada se jedno dete zarazi, odnosno šta se tada dešava sa grupom, Gak odgovara da tu nema nikakvih problema i da gradske i republičke institucije daju smernice.

„Istog momenta slučaj prijavimo Gradskom zavodu za javno zdravlje, ti ljudi kažu kako da se ponašamo, mi to ispoštujemo. Do sada je sve to proteklo u najboljem mogućem redu“, poručio je Gak.

On je napomenuo da mere u vrtićima moraju da se poštuju, kao i da se pri ulazu u predškolsku ustanovu i detetu i roditelju meri temperatura.

„Na higijeni najviše insistiramo, jer bezbednost boravka dece u predškolskim ustanovama mora da bude na najvišem mogućem nivou“, rekao je Gak.

(Tanjug)

