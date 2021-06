Goran Zarić: Nikada nećemo dostići idealne vrednosti digitalne i medijske pismenosti

Menadžer programa „Nova pismenost“ Goran Zarić izjavio je danas u Nišu da nikada nećemo dostići idealne vrednosti medijske i digitalne pismenosti, ali možemo stalnim vežbanjem, primajući i šaljući informacije da adekvatnije shvatamo suštinu informacija koje do nas dolaze.

Zarić je na konferenciji za edukatore pod nazivom Konferencija „Za bolje obrazovanje – Preuzmi inicijativu“ rekao da je anketiranjem velikog broja gradjana ustanovljeno da je indeks medijske pismenosti u Srbiji 3,9 od maksimalnih šest, dok je indeks digitalne pismenosti 10,2 od maksimalnih 15.

„Još treba da radimo na našim veštinama, ali nismo na tako lošoj poziciji. Dobro nam ide tumačenje informacija koje do nas dolaze, a malo lošije kreiranje novih sadržaja“, izjavio je Zarić.

Prema njegovim rečima, jedna trećina anketiranih gradjana rekla je da u našoj zemlji ne postoji medij kome potpuno veruju.

„Dobro je što ljudi umeju da prepoznaju lažne vesti, ali kada ih pitate gde se informišu to su isti ti mediji koji plasiraju lažne vesti. To nas dovodi do pitanja da li mi kao gradjani želimo da budemo adekvatno informisani“, rekao je Zarić.

Takodje je kazao da je anketiranje nastavnika pokazalo da 15 odsto nastavnika smatra da društvene mreže ne mogu da se koriste u obrazovanju, a da 49 odsto nastavnika smatra da je društvena mreža TikTok štetna.

„Digitalne udžbenike koristi 55 odsto nastavnika, a 88 odsto nastavnika smatra da učenicima nedostaju digitalne veštine“, istakao je Zarić.

Kazao je da mladi stalno prelaze sa jedne na drugu društvenu mrežu „bežeći“ od odraslih, pa su tako sa Fejsbuka prešli na Instagram, a potom na TikTok.

„Mislim da je poenta u tome da mi budemo spremni i otvorenih umova da se dovoljno brzo uključimo na mrežu na kojoj su mladi sadržajem koji je dovoljno edukativan“, rekao je Zorić.

Konferencija „Za bolje obrazovanje – Preuzmi inicijativu“, namenjena edukatorima, nastavnicima i aktivistima koji se bave obrazovanjem organizovana je danas u Naučno-tehnološkom parku u Nišu.

Na konferenciji je bilo reči o novim načinima podučavanja i učenja kao što su video-predavanja, onlajn kursevi i digitalna izdanja udžbenika.

Sastavni deo konferencije bile su i obuke iz oblasti finansijske, digitalne, medijske, informacione i algoritamske pismenosti.

Skup u organizaciji udruženja „Nauči me“ iz Niša okupio je 100 edukatora iz Srbije, a podršku organizaciji pružili su udruženje „Propulsion“ i Američka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) u okviru programa „Nova pismenost“, zatim Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Naučno-tehnološkik park i Obrazovni kreativni centar iz Bora.

(Beta)

