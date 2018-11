Grad obezbeđuje uslove za stanove za službe bezbednosti

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je, najavljujući današnju sednicu Skupštine grada, da će se na dnevnom redu naći i usvajanje urbanističkog plana kojim će biti omogućen početak izgradnje 1.000 stanova za pripadnike službi bezbednosti.

Vesić je gostujući danas na RTS-u, podsetio da se u proseku na sednicama gradske skupštine usvaja desetak planova, tako da je Beograd urbanističkim planovima pokriven sa oko 65 odsto, dok je pre pet godina to bilo svega 30 odsto.

„Bez urbanističkih planova nema izdavanja građevinskih dozvola i grad ne može da se razvija. Jednim od tih planova omogućićemo izgradnju oko 1.000 stanova za pripadnike službi bezbednosti, što je bila inicijativa predsednika (Aleksandra) Vučića i Vlade Republike Srbije. Beograd je jedan od gradova u kojima će se ti stanovi graditi, a istovremeno smo s Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda za sledeću godinu planirali posao na kompletnoj infrastrukturi. Što se Grada Beograda tiče, Građevinska direkcija Srbije može da počne sa radovima na izgradnji stanova“, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, među odlukama koje će se danas naći pred odbornicima, jedna od najvažnijih tiče se promena u Gradskoj upravi, odnosno izmena,čiji je cilj da određeni sekretarijati budu efikasniji.

„Pripremamo se za izmenu do kraja godine Statuta grada kojom će biti urađena značajna decentralizacija, a istovremeno će biti usvojene i dopune Zakona o glavnom gradu. Time će sedam prigradskih opština dobiti veće nadležnosti, poput izdavanja građevinskih dozvola do 5.000 kvadratnih metara, legalizacije do 2.000 kvadratnih metara, kao i usvajanja sopstvenih planova detaljne regulacije, uz saglasnost Grada Beograda, ili osnivanja svojih preduzeća“, rekao je zamenik gradonačelnika.

On je dodao da će 10 centralnih opština dobiti mogućnost izdavanja građevinskih dozvola do 1.500 kvadratnih metara, umesto sadašnjih 800, a kako je rekao, dobiće i mogućnost legalizacije objekata do 300 kvadratnih metara.

„Na taj način ćemo značajno decentralizovati grad i približiti sugrađanima mesto gde mogu da rešavaju svoje probleme, što i jeste osnovni cilj, kako neko iz Lazarevca ne bi morao da dolazi do centra grada radi legalizacije objekta. Opštine imaju obavezu da osnivaju uslužne centre u svakom naselju, kako bi građani upravo na tim mestima rešavali najveći deo svojih pitanja“, naglasio je Vesić.

On je najavio da će se pred odbornicima danas naći i Predlog odluke o podizanju spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću, podsetivši da je to predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Ove godine slavimo sto godina od završetka Prvog svetskog rata, koji je naša zemlja trijumfalno dobila, a na čelu te vojske koja je pobedila bio je upravo Aleksandar Karađorđević. Nema ništa primerenije nego da on dobije konačno spomenik u Beogradu, jer on do sada nije imao nikakvo obeležje. Ovaj spomenik će biti podignut između dva dvora“, najavio je Vesić.

Važna tačka na današnjoj sednici gradskog parlamenta biće i regulisanje starog duga zakupaca poslovnog prostora.

„Kada smo pre dve godine preuzeli poslovni prostor od opština, zatekli smo oko 3,5 milijardi dinara duga koji nije naplaćivan i sada omogućavamo svim zakupcima da izmire svoja dugovanja, uz reprogram. Ko izabere da plati jednokratno, dobiće 40 odsto popusta, ko bude platio na tri rate, imaće popust 30 odsto, na šest rata 20 odsto, a na 12 rata 10 odsto popusta“, rekao je Vesić i pozvao sve zakupce da iskoriste ove popuste i izmire svoja dugovanja.

On je rekao da će se pred odbornicima danas naći i odluka kojom će se gradskim opštinama omogućiti da mogu svojim odlukama da dozvole da se kućni ljubimci unose u šalter sale i uslužne centre.

„Reč je o manjim kućnim ljubimcima, težine dva kilograma, i tako ćemo izaći u susret tim građanima, jer ako je to moguće u mnogim drugim zemljama Evrope, zašto ne bi moglo i u našem gradu“, dodao je Vesić.

On je podsetio da su počeli radovi na obnovi Karađorđeve ulice, od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave, nastavljeni radovi na Trgu Republike, a da je za sledeću godinu pripremljen čitav niz velikih radova koji će promeniti izgled glavnog grada.

(Tanjug)