Grejna sezona se odlaze zbog povoljnih vremenskih uslova

BEOGRAD – Gradsko veće je danas donelo odluku da se, u skladu sa vremenskim uslovima i opštom situacijom sa energentima u svetu i u našoj zemlji, odloži početak grejne sezone u Beogradu koja je trebalo da počne u subotu, 15. oktobra, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

On je precizirao da je Gradski štab za vanredne situacije ovlašćen da svakog dana prati vremenske uslove, te da u skladu sa njima izveštava „Beogradske elektrane“ kada bi sezona mogla da krene.

„Imamo procene od Hidrometeorološkog zavoda da će u sledećih sedam dana temperatura biti sigurno iznad prosečne koja čak ne bi ni dozvoljavala da se sistem grejanja upali, jer bi odmah sam blokirao. Zbog domaćinskog poslovanja mislimo da je mnogo važnije da budemo sigurni da onda kada bude bilo zaista hladno, naši domovi budu topli, nego da se zbog formalnosti sada kreće sa grejanjem, a vremenski uslovi nam idu na ruku. A istovremeno bi time značajno podigli troškove i možda ugrozili obezbeđivanje toplih domova, kad to istinski bude neophodno rekao je Šapić za Beoinfo.

On je dodao da će građani biti obavešteni o početku grejne sezone kada se steknu vremenski uslovi te da veruje da će to svakako biti do početka novembra.

On je naveo da će ušteda u novcu biti velika, te da je cilj da se iskoriste povoljne vremenske prilike i uštede energenti.

Šapić je najavio i da će odlukom Gradskog veća ove godine novogodišnja dekorativna rasveta biti postavljena od 15. decembra do 15. januara, samo mesec dana, i biće ograničena na uži turistički centar grada.

„Najvažnije je da se obezbede energenti i struja po što jeftinijim cenama, jer je neprikladno da Grad troši dodatnu električnu energiju i time ugrožava i čitav sistem. Mislimo da je i to u skladu sa domaćinskim poslovanjem uz prilagođavanje okolnostima u kojima se čitav svet nalazi pa samim tim i naša zemlja“, kazao je Šapić.

