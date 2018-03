Hit iz Smedereva: Sveštenika mrtvog pijanog voze u prikolici sa pokojnikom (foto)

Društvenim mrežama proširila se fotografija sveštenika iz Smedereva koji, ošamućen od pića, na putu do groblja spava u traktorskoj prikolici pored kovčega u kom je pokojnik.

„Pop, mortus pijan, leži pored sanduka na putu do groblja. Pre par dana. Gospodi pomiluj! #Smederevo“, napisao je korisnik na Twitteru pod nadimkom Dado.

Autor fotografije je rekao da je sveštenik u tom jestu na službi već pet godina i da oduvek ima problem sa alkoholom.

Pre sahrane sveštenik Crkve Vaznesenja Gospodnjeg došao je na svoj zadatak kako bi ispratio preminulog na večni počinak. Prema rečima autora fotografije, Darka, pop je već tada bio potpuno pijan. Kako nije mogao da stoji na nogama, traktorska prikolica u kojoj je prevožen sanduk s pokojnikom do groblja bila je mesto gde je sveštenik prilegao.

– On je tog dana spavao u prikolici sve do groblja, bio je pijan i nije mogao da stoji. Ovo nije prvi put, on je non-stop u kafani, čak i popadija ne želi da ga vidi. Nekoliko puta su ga meštani nosili kući iz kafane, sa sahrane ili krštenja. Iskreno, svi jedva čekaju da ga smene – tvrdi autor fotografije, a prenosi „Blic“.