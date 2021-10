Hladno jutro, tokom dana sunčano do 19 C

BEOGRAD – U Srbiji će ujutru biti hladno, mestimicno sa slabim mrazem, po kotlinama sa maglom koja će se ponegde zadržati i pre podne.

Najniža temperatura biće od minus 2 stepena C na jugu i istoku zemlje, do 10 stepeni na jugu Banata, a najviša u većini krajeva od 15 do 19 C, u Timočkoj Krajini oko 12 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.