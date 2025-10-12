Horor pesma u školama: Novi viralni trend među decom izaziva ozbiljnu zabrinutost

Deca širom Srbije pevaju horor pesmu „Azbukadabra“ – trend sa TikToka prerasta u zadirkivanje, strah i zabrinutost u školama.

Ako vaše dete šapuće stihove o vampiru Vasi i drekavcu Darku, moguće je da je deo novog TikTok trenda koji se širi školama širom Srbije – pesma „Azbukadabra“ izaziva zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i psiholozima.

Šta je „Azbukadabra“ i zašto deca to pevaju?

Radi se o pesmi koju je kreirao domaći autor, predstavljajući je kao „jezivo-simpatični bukvar“ sa 30 likova – od Aždaje do Šišmiša. Svako slovo azbuke ima svog čudovišnog junaka, a pesma je snimljena uz misterioznu muziku i video sa morbidnim ilustracijama: zombiji, kosturi, devojčica koju je udarila struja, noževi. Deca je pevaju jer je ritmična, viralna i „zabavna“ – ali posledice nisu bezazlene.

Kako pesma utiče na ponašanje dece?

U školama se već dešava zadirkivanje dece čija imena se poklapaju sa likovima iz pesme. Jovana postaje „jegulja Jovana“, Darko je „drekavac iz Rume“. Deca pamte rime, šapuću ih na odmoru, povlače se iz igre i fokusiraju na „strašne“ likove. Stariji đaci ignorišu, ali mlađi – posebno prvaci – postaju opsednuti.

Da li je pesma opasna ili samo kreativna?

Zavisi kako se koristi. Sama pesma može biti podsticaj za maštu, ali u praksi izaziva strah, zadirkivanje i opsesivno ponašanje. Autor tvrdi da je edukativna, ali roditelji i nastavnici se ne slažu. Mnogi je vide kao „prefrigan način prikupljanja klikova“.

Šta je „brejn rot“ i kako se povezuje sa ovim trendom?

„Brejn rot“ je sleng za mentalno zasićenje besmislenim sadržajem. Deca gledaju likove poput ajkule sa nogama, slona-kaktusa u papučama, i sada – vampira Vase i električne Eme. Sve to stvara osećaj omamljenosti, gubitka pažnje i emocionalne konfuzije.

Kako da prepoznam da je moje dete deo ovog trenda?

Pevuši stihove iz pesme „Azbukadabra“. Zadirkuje drugare koristeći rime iz pesme. Pokazuje interesovanje za „strašne“ TikTok sadržaje. Povlači se iz uobičajenih aktivnosti. Imitira likove iz pesme u igri.

Šta da radim ako primetim da je uključeno?

Razgovarajte bez osuđivanja. Pitajte ga šta mu se sviđa u pesmi. Pogledajte zajedno sadržaj. Razumevanje pre zabrane. Uključite školu. Pitajte razrednog da li je trend prisutan. Postavite granice. Objasnite zašto je sadržaj problematičan. Ponudite alternativu. Kreativne pesme, igre, crtanje.

Najčešća pitanja (FAQ)

Da li je pesma zabranjena u školama?

– U nekima jeste, ali ne postoji zvanična zabrana.

Ko je autor pesme?

– Srpski TikTok kreator, profil „Azbukadabra“.

Da li deca razumeju značenje pesme?

– Većina ne — pevaju zbog ritma i popularnosti.

Da li treba da zabranim TikTok svom detetu?

– Ne nužno – bolje je pratiti i razgovarati.

Kako da reagujem ako se dete uplaši?

– Smireno, bez podsmeha. Objasnite razliku između igre i stvarnosti.

„Azbukadabra“ nije samo pesma – ona je ogledalo digitalnog detinjstva. Deca traže uzbuđenje, pripadnost i pažnju. Na nama je da ih vodimo, ne da ih guramo. Razgovor, prisustvo i empatija su jači od bilo kog TikTok trenda.

Ako ste roditelj, nastavnik ili neko ko radi sa decom – podelite ovaj tekst. Razgovor je prvi korak ka rešenju.

Izvor: Telegraf.rs

