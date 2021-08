I Glavna pošta u bojama srpske zastave

BEOGRAD – Glavna pošta u Beogradu noćas svetli u bojama srpske zastave, čime se Pošta Srbije pridružila slavlju zbog uspeha naših sportista na Olimpijskim igrama u Tokiju, saopšteno je iz tog javnog preduzeća.

Pošta Srbije pridružila se i čestitkama olimpijskim šampionima i Olimpijskom komitetu Srbije.

Povodom velikih uspeha i rekordnog broja medalja koje su srpski olimpijci osvojili u Tokiju od nedelje su svi simboli Beograda osvetljeni u bojama zastave Srbije.

Brankov most, Most na Adi, palata Albanija i fontana na Slaviji sijaće u bojama srpske zastave do sutra.

(Tanjug)

