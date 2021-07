I sutra promenljivo, s kišom i grmljavinom

U Srbiji će sutra biti promenljivo i oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sredinom dana, posle podne i uveče očekuju se lokalne nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i pojačanim vetrom u zoni pljuska.

Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, na istoku malo toplije, do 32 stepena.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od sredine dana i sa pljuskovima i grmljavinom.

Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Do utorka će u Srbiji biti promenljivo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje i veća količina padavina.

Od srede pretežno sunčano, posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 19. jul 2021. godine:

Srčani bolesnici i astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost, glavobolja i neraspoloženje.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.