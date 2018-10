I u Tiršovoj i u Beogradu šarađujem sa sjajnim ljudima

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da od početka juna kada je sa mesta direktora Univerzitetske klinike „Tiršova“ imenovan za prvog čoveka prestonice sagledava potrebe građana i pokušava da im izađe u susret, u čemu je vrlo bitan i tim s kojim sarađuje.

„Na klinici sam imao sjajne kolege, sjajan tim, radili smo stvarno fantastično i kada sam dolazio u Grad, pitao sam se kako će biti ovde. Ispostavilo se da su i u gradskoj upravi sjajni ljudi. Neke tek upoznajem za ovih nekoliko meseci, kroz rad u kabinetu. Uvek i u svakom ozbiljnom i teškom radu ima različitih razmišljanja, različitih procesa. I u Tiršovoj i Gradu sarađujem sa ljudima koji su za poštovanje“, rekao je Radojičić u intervjuu za portal „Sputnjik“.

Prema njegovim rečima, kako prenosi Beoinfo, Beograd ima nekoliko velikih problema, među kojima je i javni saobraćaj.

„Velike su gužve u gradu. Taj problem imaju i ostali veliki gradovi. To su hronične bolesti savremenog doba. Kao i što se druge metropole suočavaju s tim problemom, tako i mi. Daćemo sve od sebe da ih rešimo, što je moguće pre“, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik kaže da je terapija za Beograd pažnja, ljubav i nega svih, pre svega ljudi iz gradske uprave, ali i svih Beograđana.

„Tako da ovako velike, ovako lepe gradove možemo jedino na taj način da sačuvamo da budu dugovečni, da budu lepi, da ih ostavimo generacijama koje dolaze posle nas. To je recept. Beograd je danas, možemo reći, sve zdraviji i zdraviji organizam. On se stalno razvija, sve je jači, i u hodu se rešavaju problemi. Tako, ako ga gledamo sa lekarske pozicije, on je sve zdraviji i jači organizam“, rekao je Radojičić.

Prvi čovek srpske prestonice se osvrnuo i na velike datume iz istorije – 74 godine od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu i 100 godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu.

„Beograd do 1. novembra obeležava ‘Dane slobode’. Tokom cele sledeće nedelje ćemo imati manifestacije koje će još jednom pokazati zahvalnost saveznicima iz Prvog svetskog rata, a takođe i 1. novembra ćemo imati manifestaciju ispred Starog dvora, gde ćemo obeležiti stogodišnjicu od oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu“, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je podsetio da je Beograd kroz istoriju mnogo puta rušen i ponovo izgrađivan i istakao da se taj slobodarski duh koji Beograd ima i koji je uvek imao kroz vekove i dalje održao.

„Vrlo je važno ne zaboraviti ljude koji su izborili slobodu koju mi danas imamo. I zato su ovi datumi izuzetno bitni, zato je važno da ih ne zaboravimo i da se stalno podsećamo. Sloboda je najveće bogatstvo svakog čoveka, a i grada kao što je Beograd“, naglasio je Radojičić.

On se osvrnuo i na trenutnu međunarodnu politiku i poziciju Srbije, pri čemu je istakao da je rešenje za globalnu politiku umerenost, balans, dogovor i razgovor.

„Politika Srbije je politika neutralnosti, i mislim da je to jedino ispravno“, zaključio je Radojičić.

(Tanjug)