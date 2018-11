Inicijativa Mame su zakon traži poništavanje odluke o ukidanju pomoći za treće dete u Vojvodini

Inicijativa „Mame su zakon“ održala je danas protest u Novom Sadu sa koga je od pokrajinskih vlasti zatražila poništavanje odluke o ukidanju mesečne pomoći od 12.000 dinara za porodice sa troje dece.

Predstavnica inicijative i poslanica Pokreta centra u Skupštini Srbije Tatjana Macura kazala je agenciji Beta da nije bilo razloga za ukidanje te pomoći jer nju kako je rekla, prima „samo 919 porodica, što nije veliko opterećenje za budžet pokrajine“.

Inicijativa je na novosadskom Trgu slobode organizovala i izložbu „Nevidljiva radnica“, na kojoj su predstavljene desetine ličnih iskustava žena koje nisu mogle da ostvare svoja radnička prava a po rečima Tatjane Macure, cilj tih uličnih akcija je da se ukaže na potrebu poboljšanja položaja majki koje su „oštećene odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom“.

„Predstavnici ministarstava ignorišu pitanje nevidljivih radnica u Srbiji, a one su najviše oštećene ovim zakonom. Te žene nemaju 18 vezanih meseci kako bi ostvarile pravo na pune iznose nadoknada i dolaze u situaciju da primaju svega 1.000 do 3.000 dinara mesečno. To ih dovodi u situaciju da se bore za golu egzistenciju“, upozorila je Tatjana Macura.

Osnovni zahtevi inicijative „Mame su zakon“ su da se zarade obračunavaju tako što se osnovica sa doprinosima podeli sa 12 umesto sa sadašnjih 18 meseci i da mesečni iznos naknade za odsustva sa posla zbog trudnoće ili nege deteta ne bude manji od minimalne zarade.

(Beta)