Institut ponovo pozvao gradjane da daju krv

Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo je danas pozvao gradjane da u narednih nekoliko dana daju krv jer su rezerve krvi i dalje smanjene.

Kako su naveli u saopštenju, potrebna je krv svih krvnih grupa, naročito gradjana koji imaju Rh negetivne krvne grupe.

Gradjani mogu da daju krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save broj 39, svakog radnog dana od 7 do 19 časova.

Krv je moguće dati i ekipama Instituta na terenu, koje će se danas u Beogradu nalaziti u autobusu na Savskom vencu i ispred zapadne tribine stadiona Partizana od 12 do 18 časova.

Danas će gradjani Čačka moći da daju krv kod Doma kulture od 11 do 17 časova, Valjeva kod Crvenog krsta od 10 do 16 časova, Arandjelovca kod Crvenog krsta od 9.30 do 15 časova i u Vladimircima na platou kod Konaka od 9 do 14 časova.

Sutra će se autobus nalaziti na Čukarici u Požeškoj ulici kod Doma zdravlja od 9 do 14 časova, u Obrenovcu kod Termoelektrane „Nikola Tesla“ A od 8 do 14, u Šapcu kod Kulturnog centra od 10 do 16.

U četvrtak, 16.avgusta gradjani će moći da daju krv na Novom Beogradu kod starog Merkatora od 9 do 14, u Obrenovcu na trgu od 10 do 16 i u Topoli u srednjoj školi „Kralj Petar I“ od 9 do 14 časova.

Dodaju da je odziv gradjana smanjen jer je u toku sezona godišnjih odmora, a potrebe za krvlju su kontinuirane i ne smanjuju se ni tokom letnjih meseci.

(Beta)