Izmena režima rada linije 505 od sutra do 26. septembra

BEOGRAD – U Beogradu će zbog radova na redovnom održavanju u ulici Vareška, na delu od Borske do ulice Čelebićka, od sutra do 26. septembra doći do promena u radu linije javnog prevoza 505.

Tokom radova vozila sa te linije će u smeru prema terminusu „Miljakovačke staze“ ići skraćenom trasom od okretnice „Miljakovac 1“, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Dodaje se da će vozila sa linije 505 u suprotnom smeru saobraćati ulicama Čelebićka, 1. Šumadijske divizije, Petra Konjovića, Srpskih udarnih brigada, Borska i Miljakovac 1.

(Tanjug)

