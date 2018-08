Izmene saobraćaja na barskoj pruzi i ka Užicu i Nišu

Železnički saobraćaj iz Beograda ka Užicu, Nišu i Baru biće izmenjen od 6. do 12. avgusta zbog radova na putnom prelazu i zameni skretnica na železničkoj stanici u prigradskom beogradskom naselju Resnik, saopštilo je danas preduzeće „Infrastrukture železnice Srbije“.

Svi polasci i dolasci vozova biće izmešteni sa stanice Beograd centar u Lazarevac, Lapovo, Mladenovac i Bela Reka, a za putnike će od početne, odnosno do krajnje stanice u Topčideru ili Beograd centru biti organizovan autobuski saobraćaj, navedeno je u saopštenju.

U medjunarodnom putničkom železničkom saobraćaju vozovi koji saobraćaju izmedju Topčidera i Soluna, odnosno Sofije, od 7. do 12. avgusta umesto preko Mladenovca ići će prugom preko Male Krsne, odnosno deonicom Velika Plana – Mala Krsna – Rakovica.

Voz koji polazi iz Bara za Topčider u 8.20 od 7. do 9. avgusta saobraćaće samo do Lazarevca, a „Srbija Voz“ će za putnike iz tih vozova organizovati autobuski prevoz od Lazarevca do Topčidera.

Za putnike jutarnjeg voza koji iz Topčidera za Bar polazi u 09.21, „Srbija Voz“ od 7. do 9. avgusta organizuje po redu vožnje autobuski prevoz od Topčidera do Lazarevca, da bi putnici nastavili putovanje vozom od Lazarevca do Bara.

Jutarnji vozovi izmedju Topčidera i Bara u svom sastavu u tom periodu neće imati vagone za prevoz praćenih automobila.

Večernji vozovi koji iz Bara za Topčider polaze u 19.00 od 6. do 8. avgusta, kao i u 21.21 iz Topčidera za Bar 7. i 8. avgusta, saobraćaće preko Male Krsne, Lapova, Kraljeva i Užica.

U svom sastavu večernji vozovi izmedju Topčidera i Bara u tom periodu imaće vagone za prevoz praćenih automobila, ali upravo zbog toga, kako je navedeno, neće ulaziti u stanicu Požega.

Vozovi koji polaze iz Bara za Suboticu od 6. do 8. avgusta, kao i iz Subotice za Bar od 7. do 9. avgusta, neće saobraćati izmedju Lazarevca i Beograd Centra, ali će „Srbija Voz“ putnike iz ovih vozova organizovano prevoziti autobusima.

Vozovi koji iz Beograd Centra polaze za Užice u 6.22, 7.21, 12.21, 17.06 i u 19.35, od 7. do 9. avgusta kretaće po redu vožnje iz železničke stanice Lazarevac.

Voz koji iz Beograd Centra polazi za Užice u 15.35, od 7. do 9. avgusta polaziće po redu vožnje iz železničke stanice Bela reka.

Takodje, vozovi koji po redu vožnje iz Užica saobraćaju za Beograd Centar, od 7. do 9. avgusta saobraćaće samo do Lazarevca, a voz koji po redu vožnje iz Užica polazi za Beograd Centar u 10.10, u tom periodu saobraćaće samo do Bele reke.

Od 7. do 12. avgusta, vozovi koji saobraćaju iz Beograd Centra za Niš, ići će po redu vožnje iz železničke stanice Mladenovac, a iz Niša do Beograd Centra vožnju će završavati u Mladenovcu.

Voz koji bi po redu vožnje trebalo da saobraća iz Niša do Beograd Centra u 15.35 ići će samo do Lapova, dok će voz koji bi iz Beograd Centra u 17.20 trebalo da ide do Niša, polaziće po redu vožnje iz železničke stanice Lapovo.

Voz koji iz Beograd Centra polazi za Stalać, kretaće po redu vožnje iz železničke stanice Mladenovac, dok će voz koji bi po redu vožnje trebalo da ide iz Stalaća do Beograd Centra, vožnju će završavati u Mladenovcu.

