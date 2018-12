Izmene u gradskom prevozu tokom praznika

BEOGRAD – Režim gradskog prevoza biće izmenjen tokom novogodišnjih praznika, a zbog manifestacije dočeka 2019. godine na platou ispred Doma Narodne skupštine, promene će važiti za period od 30. decembra od 19 sati do 31. decembra do 2.30 sati, 31. decembra od 19 sati do 1. januara u 3.20 sata i 01. januara od 12 sati do 2. januara u 3.00 sata.

Kako je saopšteno, linija br. 23 saobraćaće izmenjenom trasom, u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Takovska – 27.marta do Sajma ulicama 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Karaburmi Kneza Miloša), Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.

Linija br. 24 saobraćaće izmenjenom trasom u oba smera: Francuska, Trg republike – kroz terminus (u smeru ka Dorćolu – Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Njegoševa i dalje redovnom trasom.

Linija br. 26, 26n i E8 će saobraćati trasom u oba smera: Francuska, Trg republike – kroz terminus (u smeru ka Dorćolu – Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Linije br. 27, 202n i 301n će saobraćati izmenjenom trasom: Trg Republike, (u smeru ka Trgu republike – Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Promenu smera kretanja vozila će obavljati oko parka ispred Doma vojske.

Linije br. 37, 44, 37n, 56n i 511n će saobraćati od Trga Republike sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike, Makedonska, Braće Jugović, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnim trasama,

Llinija br. 58 će saobraćati sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (u povratku Poenkareova) – Cvijićeva – Takovska – 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnom trasom.

Linija br. 74, će u smeru prema Bežanijskoj kosi saobraćati izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Llinija EKO 1 će saobraćati od terminusa Vukov spomenik ulicama Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovnom trasom.

Umesto trolejbusa sa linija br. 40 i 41 će raditi autobusi i to na relaciji Banjica 2 – Admirala Geprata, sa oznakom 41A.

Trasa linije 41A: Admirala Geprata – Kneza Miloša (u povratku Savska – Drinska – Sarajevska – Balkanska) – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Crnotravska – Neznanog junaka – Paunova – Banjica 2.

U ponedeljak 31.12.2018. godine na svim linijama JGP-a važiće red vožnje za radni dan

Redovne noćne linije počeće sa radom u 22:00 sata. U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila privatnih prevoznika izaći u saobraćaj dva sata ranije /umesto u 24:00 u 22:00/, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži.

Redovne dnevne linije: 7, 15, 16, 17, 27, 29, 33, 48, 53, 84, 88 i 95, do 22:00 časa radiće po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22.00 časa isključuju se iz saobraćaja.

Od 22:00 do 04:00 časa vozila sa ovih linija kao i vozila sa linija br. 29A i 41A će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama.

Linije sa poteza „100“, „300“, „400“ i „600“ će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada, a ostale linije ostvaruju poslednje polaske koji su planirani zaključno sa 23.00 časa. Sva vozila koja imaju planirane polaske posle 23.00 časa, isključuju se iz saobraćaja.

U periodu od 22:00 do 23:00 sata preklapaće se dnevni i noćni novogodišnji saobraćaj.

Vozila JGP-a na izmenjenom delu trase koristiće sva postojeća stajališta.

Tokom održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca“ u ulicama Svetogorska i Makedonska na delu od Dečanske do Takovske ulice dana 01.01.2019. godine u periodu od 6.00 časova do 20.00 časova, menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

Linija EKO 1 saobraća redovno do 11.30 časova nakon čega se vozila povlače u garažu, a ukidaju se trolejbuske linije br. 28, 40 i 41 (celodnevno).

Uspostavlja se autobuska linija br. 40A (Zvezdara – Banjica 2) koja će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 12.00 sledećom trasom: Zvezdara – Čingrijina – Dimitrija Tucovića – Cvijićeva – Jaše Prodanovića – Takovska – Kneza Miloša – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka – Crnotravska – Paunova – Banjica 2, dok će u periodu od 12.00 do poslednjih polazaka saobraćati na delu od raskrsnice ulica Takovska – 27.marta do Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića sledećim saobraćajnicama: 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Zvezdari – Kneza Miloša), Bulevar vojvode Putnika…

Vozila sa linija br. 65 i 77 će u oba smera saobraćati delimično izmenjenim trasama: Dečanska – Braće Jugović – Bulevar Despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27.marta i dalje redovnim trasama.

Vozila JGP-a će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Tokom održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca“ dana 01.01.2019. godine u periodu od 06:00 do 20:00 časova biće isključen napon u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici na delu kontaktne mreže od Dečanske do Takovske ulice.

U utorak, 01.01.2019. godine, u periodu od 01:00 do 20:00 časova, zbog održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca“, zatvara se za saobraćaj u ul. Požeška, na delu od ul. Kijevske do ul. Žarka Vukovića Pucara.

Zbog navedene manifestacije, menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

autobusi sa linije br. 12A će saobraćati:

– u smeru ka Banovom brdu: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Vijadukt – Kirovljeva – Lješka – Stevana Brakusa – Valjevska – Požeška i dalje redovnom trasom;

– u smeru ka Savskom trgu: Požeška – Kijevska – Lješka – Kirovljeva – Požeška i dalje redovnom trasom;

Autobusi sa linija br. 37 i 85 će saobraćati: u smeru ka periferiji : Radnička – Kirovljeva – Lješka – Stevana Brakusa – Valjevska – Požeška i dalje redovnom trasom.

U smeru ka gradu: Kijevska – Lješka – Kirovljeva i dalje redovnim trasama.

Autobusi sa linija br. 23 i 53 će saobraćati: U smeru ka periferiji : Radnička – Kirovljeva – Lješka -Stevana Brakusa – Valjevska – Požeška – Blagoja Parovića i dalje redovnim trasama.

U smeru ka gradu: Kijevska – Lješka – Kirovljeva i dalje redovnim trasama.

Autobusi sa linije br. 57 će saobraćati: Požeška – Kijevska – Lješka – Kirovljeva – Požeška i dalje redovnom trasom.

Autobusi sa linije br. 87 će saobraćati: Požeška – Kijevska – Lješka – Kirovljeva i dalje redovnom trasom.

Autobusi sa linija br. 51 i 52 u oba smera, će saobraćati: Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića – Radnička – Lazarevački drum – Trgovačka i dalje redovnim trasama.

Autobusi sa linija br. 58 i 88 u oba smera, će saobraćati: Radnička – Savska magistrala – Lazarevački drum – Vodovodska i dalje redovnim trasama.

Autobusi sa linije br. 49 će saobraćati: u smeru ka Banovom brdu :Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Petlja Radnička – Radnička – Kirovljeva – Lješka – Stevana Brakusa – Valjevska – Požeška i dalje redovnom trasom, u smeru ka Voždovcu: Kijevska – Lješka – Kirovljeva – Požeška i dalje redovnom trasom.

Ukidaju se stajališta: „Bioskop Šumadija“, „Škola Josif Pančić“, „Dom zdravlja“ i „Kijevska“ u oba smera, za sve linije „Kneza Višeslava“ u oba smera za liniju 12A.

„Ada Ciganlija“ u smeru ka periferiji za linije 51, 52, 58, 88, „Trebevićka“ u oba smera, za linije 51, 52, 58 i 88.

Uspostavljaju se: „Stanka Opsenice“, „Petra Mećave“ i „Kijevska“ (u oba smera) u Lješkoj ulici, za linije 12A, 23, 37, 49, 53, 57, 85 i 87.

„Kirovljeva“ (u smeru ka Banovom brdu) u Kirovljevoj ulici za linije 12A, 23, 37, 49, 53 i 85; (u smeru ka gradu) za linije 12A, 23, 37, 53, 85 i 87.

„Valjevska“ (u smeru ka Vidikovcu) u Požeškoj ulici, za linije 23 i 53.

Na izmenjenom delu trase, autobusi sa linija 12A, 49, 51, 52, 58 i 88 će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a.

Autobusi sa linija noćnog saobraćaja koje u redovnom režimu saobraćaju Požeškom ulicom će saobraćati delimično izmenjenom trasom (kroz Lješku ulicu) kao i autobusi sa dnevnih linija u izmenjenom režimu.

Tokom održavanja manifestacije „Ulica otvorenog srca“ ulici Bratstva i jedinstva u Borči 01.01.2019. godine u periodu od 08.00 – 16.00 časova vozila JGP-a će saobraćati delimično izmenjenom trasom i to:

Vozila sa linije br. 85 i 96 će, na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda – Bratstva i jedinstva do terminusa „Borča 3“, u oba smera saobraćati ulicama Bratstva i jedinstva, Valjevskog odreda, zatim ulicom Ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3“.

Vozila sa linije br. 95 i 105L će, na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda – Ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3“, u oba smera saobraćati ulicom Ratnih vojnih invalida do terminusa „Borča 3“.

Uspostavljaju se privremena stajališta: Kombinatova (u oba smera) u ulici Ratnih vojnih inavlida, neposredno po prelasku raskrsnice sa ulicom Valjevskog odreda, gledajući iz pravca Zrenjaninskog puta ka terminusu Borča 3.

Tokom održavanja manifestacije „Novi Beograd – grad otvorenog srca “ u ulici Bulevar Zorana Đinđića 01.01.2019. godine u periodu od 06.00 – 17.00 časova, vozila JGP-a sa linija br. 17, 68, 70 i 74 će od raskrsnice ulica Omladinskih brigada i Bulevara Zorana Đinđića do raskrsnice ulica Bulevar umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića, u oba smera saobraćati preko kružnog toka, ulicama Bulevar Mihajla Pupina i Bulevarom umetnosti i dalje redovnom trasom.

Vozila JGS-a na izmenjenom delu trase će koristiti sva postojeća stajališta.

(Tanjug)