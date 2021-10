Izmene u javnom prevozu zbog manifestacije Dani slobode 2021

BEOGRAD – Zbog održavanja manifestacije „Dani slobode 2021“, na potezu od hotela „Moskva“ do Trga Republike sutra od 10 do 11.30 sati doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

U okviru te manifestacije za saobraćaj će biti zatvorene saobraćajnice Terazije i Kolarčeva, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz i dodaje da se za vreme održavanja manifestacije trolejbuska linija 29 privremeno skraćuje do Trga Slavija i da će nositi oznaku 29L.

Vozila sa linija 24, 26, 37 i 44, kao i minibus linija E2 će saobraćati ulicama Francuska, Trg Republike, Makedonska, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama.

Kako se navodi, vozila sa linije broj 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom Studentski trg, Vasina, Trg Republike, Makedonska, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Autobusi sa linije broj 27 će, u smeru ka Trgu Republike, saobraćati delimično izmenjenom trasom Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Makedonska, Trg republike do terminusa.

Minibus linija broj E9 će u oba smera umesto preko Terazija saobraćati od Trga Slavija ulicama Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Dečanska, Makedonska, Trg republike i dalje redovno, dok se linija broj 22A ukida u pomenutom periodu.

(Tanjug)

