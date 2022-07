Izmene u prevozu tokom manifestacije „Belgrade River Fest“

BEOGRAD – U Beogradu će tokom manifestacije „Belgrade River Fest“ od danas do 24. jula doći do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Izmene će biti na deonici Zemunski put, od Sajmišta do Bulevara Vudroa Vilsona, uz zatvaranje Starog savskog mosta i to 21. jula, od 20 do 23 sata, zatim 22. jula, od 17:30 do jedan sat posle ponoći i 23. jula od 17 sati do jedan sat posle ponoći.

Privremena tramvajska linija 9L će saobraćati na relaciji Banjica, Baštovanska, Bebelova, Vojvode Stepe, Bulevar oslobođenja, Trg Slavija, Beogradska, Starine Novaka, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Pjarona de Mondezira, Pariska, Karađorđeva, Savski trg, Savska, Bulevar vojvode Mišića, Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, Blok 45.

Tramvajska linija 11 (Kalemegdan /Donji grad/ – Blok 45) i 13 (Banovo brdo – Blok 45) saobraćaće na redovnim trasama, saopštio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Kako se navodi, autobuske linije 78 i 83 i minibus linija E1 će saobraćati trasom Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most (Brankov most, Pop Lukina, Crnogorska, Braće Krsmanović, Travnička, Karađorđeva, Savski trg u smeru ka Trgu Slavija), Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno.

Vozila sa autobuske linije 9A saobraćaće na trasi Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most (Brankov most, Pop Lukina, Crnogorska, Braće Krsmanović, Travnička, Karađorđeva, Savski trg u smeru ka Trgu Slavija), Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića do Bloka 20.

(Tanjug)

