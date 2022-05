Izmene u prevozu u Beogradu tokom „Fajnal for Evrolige 2022“

BEOGRAD – Tokom održavanja takmičenja „Final four Euroleague 2022“ u Beogradu će biti promenjen rad pojedinih linija javnog prevoza.

Do izmena u prevozu će doći od 19. maja od 14 sati do 20. maja do 02 sata, kao i od 21. maja od 12 sati do 22. maja do 01 sat.

Tokom održavanja takmičenja vozila sa linija 70 i 74 će u smeru ka Bulevaru Mihajla Pupina voziti saobraćajnicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Vozila za linije broj 17 će u smeru ka terminusu „Zemun (Gornji grad)“ saobraćati ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

Vozila sa te linije će u smeru ka terminalu „Konjarnik“ saobraćati Bulevarom Zorana Đinđića, ulicom Španskih boraca, Bulevarom Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 68 će u oba smera saobraćati Bulevarom Zorana Đinđića, ulicom Antifašističke borbe, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.