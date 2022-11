Izmene u prevozu zbog radova u Mileševskoj ulici

BEOGRAD – Zbog druge faze radova na redovnom održavanju Mileševske ulice na Vračaru, na delu od Trga Milene i Gage do sredine izlaza iz okretnice „Crveni krst“, do 20. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, trolejbuske linije 19, 22 i 29 i dalje ne funkcionišu, ali su uspostavljene privremena trolejbuska linija 22L (Studentski trg – Trg Slavija) i autobuska linija 29A (Trg Slavija – Medaković 3).

Uspostavljena je i privremena autobuska linija 22A na relaciji Crveni krst – Kruševačka.

Vozila sa linija 21A, 29A i E1 će saobraćati trasom Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Južni bulevar – Đerdapska (Grčića Milenka u smeru ka gradu), Gospodara Vučića – Vojislava Ilića i dalje redovno prema naselju Medaković 3 i Učiteljskom naselju.

Kako se dodaje, vozila sa linije 22A saobraćaće u oba smera trasom Crveni krst – Mileševska (Vojvode Šupljikca u smeru ka Crvenom krstu) – Žička – Vojislava Ilića – Gospodara Vučića – Kruševačka.

Vozila sa linije 83 će i dalje saobraćati trasom Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Kalenićeva – Mileševska, gde će vršiti promenu smera kretanja preko Ulice cara Nikolaja II u visini Skvera Milene i Gage i dalje redovno prema Zemunu.

Vozila na linijama 21A, 29A i E1 će na izmenjenim delovima trasa koristiti stajališta „Maksima Gorkog“, smer ka Zvezdari, koje koje u redovnom režimu koriste linije 46 i 55, „Bačvanska“, smer ka Zvezdari, koje u redovnom režimu koriste linije 22, 46 i 55, „Škola ‘Vojislav Ilić'“, smer ka Kruševačkoj, koje u redovnom režimu koriste linije 22, 46 i 55.

Osim toga, vozila na linijama 21A, 29A i E1 koristiće i stajališta „Bačvanska“, smer ka Kruševačkoj, koje u redovnom režimu koriste linije 22, 46 i 55 i „MPI“, smer ka gradu, koje u redovnom režimu koriste linije 46 i 55.

Vozila na linija 22A će na izmenjenim delovima trasa koristiti stajalište „Crveni krst“ – polazno/dolazno stajalište u okretnici „Crveni krst“, preko puta pozicije redovnog dolaznog stajališta „Crveni krst“ u samoj okretnici.

Kada je reč o liniji 83, vozila na toj liniji će koristiti stajališta „Pijaca ‘Kalenić'“, smer ka gradu, koje u redovnom režimu koriste linije 25, 25P i 26 i privremeno polazno/dolazno stajalište „Mileševska“ u Mileševskoj ulici ispred kućnog broja 52.

(Tanjug)

