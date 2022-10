Izmene u radu linije 44

BEOGRAD – Zbog radova na redovnom održavanju ulice Žorža Klemansoa, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Venizelosova do zone raskrsnice sa ulicom Dunavska kod Luke „Beograd“, od sutra do 20. oktobra doći će do promena u radu linije 44.

Vozila sa te linije će saobraćati na delimično izmenjenoj trasi u oba smera trasom Železnička stanica „Dunav stanica“, Poenkareova, Klanički kej, Viline vode /Tempo/, Dunavska, Luka „Beograd“, Žorža Klemansoa, Dunavska, Knežopoljska, Venizelosova i dalje redovno, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

