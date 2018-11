Izmene u saobraćaju na Pančevcu od 10. do 24. novembra

BEOGRAD – Od 10. do 24. novembra privremeno će biti izmenjen režim drumskog saobraćaja preko Pančevačkog mosta, saopštili su iz Infrastruktura železnice Srbije.

Do izmena će doći zbog geodetskog snimanja nultog stanja čelične konstrukcije Pančevačkog mosta u okviru radova na rekonstrukciji levog koloseka pruge preko tog mosta, pa će tako od 10. do 24. novembra od 00.00 do 02.00 sati, kao i od 03.00 do 05.00 sati, u potpunosti biti obustavljen drumski i železnički saobraćaj preko Pančevca.

U tom periodu od 02.00 do 03.00 sati preko Pančevačkog mosta će biti propuštan drumski saobraćaj, dok za interventna vozila privremena drumska vertikalna signalizacija neće važiti.

Teška teretna vozila iz pravca Beograda biće zaustavljena na tranzitnom putu u Dunavskoj ulici.

Vozila iz pravca Pančeva biće zaustavljana na lokalitetu starog privremenog punkta na putu Beograd – Pančevo, dok se vozila iz pravca Zrenjanina zaustavljaju ispred naselja Kotež.

Obustava saobraćaja ovih kategorija vozila obaviće se 15 minuta pre otpočinjanja radova na mostu.

Vozila koja se kreću iz pravca Koteža i ostalih naselja sa banatske strane, kao i iz firmi koje svoja predstavništva imaju na toj strani Beograda, biće zaustavljena ispred navoza na most.

Zaustavljanje vozila je u krajnjoj desnoj traci, kako bi se nesmetano odvijao saobraćaj na relaciji Vršac – Zrenjanin.

Ostale vrste vozila biće zaustavljene uz asistenciju pripadnika MUP-a, ispred navoza na most iz svih pravaca.

Na prilaznim pravcima iz Pančeva i Zrenjanina saobraćaj će se odvijati na pravcima Pančevo – Zrenjanin i Zrenjanin – Pančevo, uz asistenciju saobraćajne policije.

Infrastruktura železnica Srbije uložiće maksimalne napore kako bi geodetsko snimanje Pančevačkog mosta bilo brzo i efikasno završeno i pre predviđenih rokova i izvinjavaju se učesnicima u saobraćaju zbog privremene izmene režima prevoza preko Pančevačkog mosta.

(Tanjug)